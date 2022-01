Dona Eunice –sin saberlo– lleva toda su vida siendo, lo que ahora se dice eco-friendly. A sus ochenta y tantos, vive en el barrio de Alfama en Lisboa y hace su compra cada día en el mercado –eso que dan en llamar “buy local”–, se mueve en tranvía y reutiliza su vestuario enlutado siguiendo los dictados de Karl Lagerfeld porque el negro nunca pasa de moda. Nuestro Davila nos trae cada día idénticas personas, como Lurditas y Canducho quienes hasta se dan el lujazo de cultivar sus propias frutas y verduras. O sea, que lo del huerto urbano ya lo llevan haciendo ellos desde el principio de los tiempos. Así claro, la dichosa huella de carbono de la que tanto se habla, en su caso es casi inapreciable. Lo de casi es por el transporte que sigue siendo una asignatura pendiente por estos lares.

“Londres se ha puesto manos a la obra en esto de la movilidad sostenible”

Estas navidades, cuando paseaba por Príncipe, al ver el despliegue lumínico, tanto led me daba mucho que cavilar. Tal cantidad ya sé que nos situaba a la altura de Londres, Tokio y Nueva York pero mis reflexiones iban por otros derroteros: ¡cuántos buses se podrían mover con toda esa electricidad!, o ¡cuántos molinos de viento nos cuestan las guirnaldas eléctricas de Ximenez! Bien sé que son nimiedades, que lo importante es lo otro pero por buscar odiosas comparaciones parece que nunca somos los que tenemos el transporte público más sostenible ni el mayor número de kilómetros de carril bici ni de áreas verdes urbanas. Solo debemos echar un ojo para ver todo el espacio público que se lleva nuestra primitiva manera de movernos quemando aceites jurásicos.

Ahora Londres se ha puesto manos a la obra en esto de la movilidad sostenible y la reducción de su huella de carbono. El problema es que para lograr la carboneutralidad en 2030, y el Sr. Khan –el Abel londonita– está empeñado en ello, debe reducir un tercio las emisiones del tráfico capitalino y quiere acabar con tanto coche contaminante que anda suelto. El “Mayor of London” lo justifica recordando que el tiempo perdido en los embotellamientos cuesta muchos millones de libras, por no hablar de las muertes causadas por la contaminación (4.000 al año), un precio muy elevado y que se paga en vidas humanas. Así que dicen de potenciar el transporte público, engrasar la bicicleta y “San Fernando”. Volver a los clásicos. Aquí, tampoco sería fácil pero si a Londres ya les hemos ganado en las luces ya me estoy deleitando con las declaraciones de los próximos meses. Prepárate Khan.