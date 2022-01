¿Inmersión o ahogamiento?

Aunque no se debe elevar una anécdota a categoría, hay anécdotas que son la punta del iceberg de una categoría sumergida. Hablo de la niña que falló en un concurso de TV3 al saberse la palabra en castellano y no en catalán; pero también hablo de los que allí lo justifican diciendo que tampoco valdría una expresión en catalán en “Pasapalabra” (olvidando que ese es un programa para toda España); y hablo incluso de medios de comunicación del catalanismo más moderado incapaces de considerar disparate que allí no valga responder en una lengua oficial en toda España: el español o castellano. Así que la idea de que en realidad la inmersión en catalán persigue finalmente el ahogamiento del castellano va tomando estado, con lo cual el actual conflicto ha cambiado de departamento: del de política lingüística al de derechos humanos, sección minorías marginadas (que encima tampoco son minoría).