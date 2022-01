Max Brooks, el hijo del actor y cineasta Mel Brooks, fue, desde niño, un aficionado a las películas de zombis. Pero un día cayó en la cuenta de que estas historias suelen ser contadas casi siempre desde un punto de vista local o nacional. Se trata de un pequeño grupo de personas que lucha por mantenerse con vida ante la amenaza de una multitud de muertos vivientes. Esta es la premisa a la que recurrió George A. Romero cuando dirigió su primer largometraje en Pittsburgh, Night of the Living Dead, la obra maestra que inauguró el subgénero hoy tan profusamente cultivado.

Pero Brooks se preguntó qué ocurriría si el mundo entero tuviera que enfrentarse a la plaga. El resultado de esta curiosidad fue Guerra mundial Z (la película de Brad Pitt es una adaptación poco fidedigna del texto), una historia oral publicada en el año 2006 en la que se registran los testimonios de los supervivientes de un conflicto que nunca se produjo. Los relatos provienen de diversos continentes, desde la Federación Unida de China hasta la selva amazónica brasileña, pasando por Finlandia, Ucrania, Groenlandia o los Estados Federados de Micronesia, entre otros países y territorios todavía en proceso de reconstrucción tras haber sufrido el impacto de la catástrofe.

“No hay duda de que la pandemia y las distintas variantes del trumpismo han potenciado aún más la imaginación apocalíptica”

En el momento en el que el (ficticio) agente de las Naciones Unidas publica su informe, la expectativa de vida había bajado significativamente, debido, entre otros motivos, a la desnutrición. Estados Unidos, donde se había establecido un sistema de salud universal, parecía estar viviendo un resurgimiento económico, aunque no había suficientes recursos para asistir a todas las víctimas. La contaminación estaba generando unos efectos irreversibles en el medio ambiente. Muchas ciudades se habían transformado en museos históricos que rememoraban la tragedia. El autor se tomó su trabajo muy en serio. Brooks repasó gran parte de la literatura publicada sobre las dos guerras mundiales (su padre sirvió como ingeniero de combate en la segunda), estudió economía de posguerra, política internacional e historia diplomática. El narrador, interesado por el “factor humano”, sigue una metodología similar a la de Studs Terkel o Svetlana Alexiévich. La diferencia es que todo es inventado. Si bien es cierto que el libro se basa en una hipótesis improbable, la respuesta institucional ante ese escenario de crisis, sin embargo, no lo es tanto.

No hay duda de que la pandemia y las distintas variantes del trumpismo han potenciado aún más la imaginación apocalíptica. Creemos estar acercándonos a un desastre espectacular como consecuencia del liderazgo de unos políticos necios y perversos, unos gurús tecnológicos con un poder exorbitante y una prensa corrupta y atontada. De eso parece ir, por ejemplo, No mires arriba, de Adam McKay. Pero a veces resulta mucho más interesante fijarse en aquellas ficciones que nos presentan una versión más mundana de “los años oscuros”. El Ejército de los Estados Unidos lo hizo. Tras la publicación del libro, Brooks fue invitado a dar una conferencia a la Escuela de Guerra Naval y ahora trabaja como profesor en West Point, donde enseña clases de Creatividad a los jóvenes cadetes. No se trata de hacer a los zombis (o a los virus) más terroríficos, sino a los humanos más verosímiles. Ahí está el verdadero horror, con toda su incompetencia y su miseria, con su heroísmo y su grandeza. El superviviente que todavía confía en que algún día llegarán unos tiempos mejores.