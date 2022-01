El espejo más cruel y amable en mucho tiempo

El sistema va achicando espacios a los puntos de vista que no están con él, y eliminando a los que están en su contra. No es nada personal, es su carácter, el carácter del sistema. El punto de vista antisistema es siempre una especie en peligro de extinción. Es verdad que lo tolera a regañadientes si va envuelto en papel de comedia, y más si engorda la bolsa del que los financia (bajo el inteligente principio de “quien hace pasta gansa está con nosotros”), pero a condición de que tampoco proliferen demasiado. Por eso conviene ver “No mires arriba” (Netflix), de Adam McKay, la sátira antisistema más corrosiva y a la vez más divertida en mucho tiempo. Los devotos de Hollywood maldecimos muchas veces su papel de palanganero del Imperio y su entrega al espectáculo, pero mientras tenga también capacidad para la crítica más feroz y corrosiva no dejaremos de ser feligreses.