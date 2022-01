Esta es la novela del año

En “La tía Julia y el escribidor”, Vargas Llosa crea al personaje Pedro Camacho, autor boliviano de abracadabrantes y muy exitosas radionovelas, que va perdiendo el pobre la cabeza y acaba por mezclar los argumentos de una con otra y con la de más allá. Pues haga usted lo mismo (escribir, no chiflar). Ya está bien de recomendar y regalar lecturas y series televisivas o plataformeras para estas fiestas. Redáctelas usted. Así como suena. Mezcle tramas de aquí, de allá y de moda: júntelas y a correr. Bueno, bonito y barato. Sea el asombro de sus suegros, el pasmo de tíos, sobrinos y demás familia. Que rabien sus cuñados. ¿Difícil? Nada. Fíjese en qué ha quedado hogaño lo que antaño se llamaba literatura. Yo mismo les regalo aquí un trepidante ejemplo de trepidante argumento para estas trepidantes fechas. Úsenlo. Gratis total.

Una joven hermosa y pelirroja acude a una terapia de autoayuda en el Upper East Side de NY, pues ha caído en las garras de la depresión (escríbalo así: “garras de la depresión”) a causa de lo mucho que se ofenden con ella diversos grupos de las redes sociales en que participa. Lo único que desea es perseguir sus sueños, hacerlos realidad y ser ella misma, no cambiar nunca, ser amiga de sus amigos y amigo de sus amigas, auténtica. Se llama Elizabeth Cow (vale también Mirella Puccini) y quien dirige las sesiones terapéuticas es el atractivo y moreno William Donkey (vale Roberto Verdi). Se enamoran perdidamente, viven su amor apasionadamente y huyen por las praderas enloquecidamente. Visitan Punta Cana, Zermatt, las Seychelles, la Toscana, Tanzania e Indonesia acudiendo a palacios y mansiones a fiestas organizadas por la alta sociedad (escríbalo así: “alta sociedad”). Conocen y tratan a un duque entomólogo, a una condesa paleobióloga de la conservación, a un marqués icnólogo, a un rico heredero que es experto sartorial, a un príncipe exiliado y limnólogonefólogo, y a una muy anciana viuda polaca de familia de esencieros.

Pero el Destino −tan caprichoso como inexorable− echa a Elizabeth (o Mirella) en brazos de un rudo mamporrero de pecho viril aunque depilado que labora en las cuadras de un glamuroso empresario de éxito, dueño de un castillo en ruinas y de pasado turbio (el dueño, no el castillo) que ha sido testigo (el castillo, no el dueño) de sucesos paranormales tan misteriosos como desgraciados, de los que fuera hallado culpable un mayordomo hoy huido, antigua estrella del rock y adicto a los alucinógenos y al sexo sado, trastornos que lo llevaron a fundar una secta terraplanista y antivacunas contra el sarampión. Despechado, William (o Roberto) funda en África una granja para animales malheridos abandonados, lo que le permite empatizar con la sureña Madison Grey (o la rusa Anastasia Karenina), voluntaria de la oenegé Salvemos al Hipopótamo Pigmeo, mujer de pechos marmóreos y muslos turgentes. El amor lo apartó de las escorts que había comenzado a frecuentar, a causa de la desafección de su amada, en los casinos Sun City Resort de Sudáfrica y The Venetian Macao, lugares y escorts que usted describirá al milímetro gracias a Wikipedia y al copipega correspondiente, con especial atención a la gastronomía en el primero de los casos.

Cuando ella descubre que la mamporrería es, en realidad, una tapadera y que su adorado empotrador es un capo de la droga, corre desengañada a ingresar en la secta La Catástrofe Apocalíptica Nau, a donde corre también el exterapeuta desengañado, pues su alabameña (o petersburguesa) resultó ser un brutal youtuber influencer performer gamer, diseñador de robos de papel y juegos de calamares. Como corren enceguecidos, chocan, se reconocen y el amor revive: el amor, que es uno, uno y nada más; lo demás es humo, humo que se va. Fin.

Y, ahora ya en serio, tengan ustedes un excelente 2022, tras haberme acompañado en este irónico artículo pasatiempo. Ya saben: sean alegres, que de pasarlo mal siempre hay tiempo.