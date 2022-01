Lores tiene para rato

Lores ha vuelto a hacerlo. El alcalde ha repetido balance triunfal al frente del Concello; también ha reiterado que se encuentra encantado de conocerse, y que tiene ganas de continuar subido al machito.

Eso ha dicho y viene diciendo un año tras otro, desde que encabezó la corporación municipal en 1999 con la dolosa colaboración del Partido Popular de Manuel Fraga y Pepe Cuiña, aunque principalmente está ahí porque así lo quiso desde entonces una mayoría de pontevedreses.

Todavía estamos a un año y media vista de los comicios municipales de 2023. Dieciocho meses es mucho tiempo en política, como está visto y demostrado; por tanto, puede ocurrir cualquier cosa. Pero cuando Lores afirma que “todo conduce a que seguiré trabajando por esta ciudad”, no se refiere a que va a hacerlo desde casa, sino que quiere hacerlo desde Michelena 30. Y por supuesto que no ha tenido ningún lapsus, ni tampoco un calentamiento de lengua. Sabía bien lo que decía. Por tanto, mucho me temo que Anabel Gulías, la aspirante a sucesora va a quedarse para vestir santos, con perdón y en sentido figurado, naturalmente.

Algún día el BNG tendrá que explicar la razón por la cuál decidió mirar para otro lado a la hora de aplicar su compromiso firme de no prolongar la permanencia de sus alcaldes en el cargo más dos mandatos consecutivos, tres a lo sumo. Hasta que Lores se encaramó a su poltrona, el BNG denunciaba -y toda la izquierda en general- que la estancia de un alcalde durante muchos años al frente de un Ayuntamiento era un anacronismo franquista y, en consecuencia, resultaba muy contraproducente para el municipio de referencia. La experiencia que ahora reivindica como un gran valor, antes resultaba todo lo contrario.

En esta tesitura hay que preguntarse qué habría pasado en el concello pontevedrés si Roberto Taboada hubiera aceptado la proposición lanzada en su día por Juan Luís Pedrosa para repartirse la alcaldía dos años cada uno y formar un gobierno de coalición PP-PSOE entre 1999 y 2003. Cualquiera sabe.

El Meollo de la cuestión está en discernir si es bueno o es malo que un alcalde, se llame Lores o como se llame, lleve 22 años al frente de un ayuntamiento y aspire a continuar en el cargo per saecula saeculorum, al tiempo que calibrar si las ventajas superan o no a los inconvenientes de un mandato tan largo y un ejercicio del poder tan intenso, capaz de subyugar al más pintado.