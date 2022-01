Clave Tanxugueiras

Miraba eu, de meniño, o teixugo morto polos dentes dun enorme cepo dos destinados a interromper o curso da vida dos animais da fraga. O Cholas sentenciou que se trataba dun macho e que, polo seu rabo, podían dar na do Mangana uns bos dez pesos. Mediu de longo este rabo quince centímetros. As serdas do teixugo eran aproveitadas daquela para a fabricación de brochas de barbeiro. O teixugo do conto fora cazado no souto da Pía, Vilanova dos Infantes. Non volvín ver na vida teixugo ningún: nin vivo nin morto. Algún hortelán queixábase de que, malia seren carnívoros, os teixugos lle comían os cabazos.

"O topónimo Teixugueiras, coa variante Tanxugueiras, que ha referirse a espazos silvosos nos que os teixugos gostan de acomodar as súas toqueiras" Está, felizmente, de actualidade unha formación de cantadoras que ostenta o nome de Tanxugueiras. Aparece en Galicia e Portugal do Norte, con frecuencia, o topónimo Teixugueiras, coa variante Tanxugueiras, que ha referirse a espazos silvosos nos que os teixugos gostan de acomodar as súas toqueiras. Este mustélido con certa marcha randeante que o aparenta cun urso cativo, gasta o nome científico de Meles meles. Chegoume a noticia de que, en sitios de Galicia, o becho recibe o nome vulgar de melandro: nunca tal ouvín decer. A rúa principal do barrio innovador de Vigo, que está na freguesía de Navia, chámase oficialmente Teixugueiras, que é o nome con que se coñeceu o lugar dendesque o mundo é mundo. Tamén o teixugo pode ser designado en Galicia coma tourón e porco teixo. Os que saben, achan que o teixugo/ tanxugo/texugo pertence ao continxente das verbas que os suevos nos deixaron coma presente antes de eles se confundiren para sempre coa poboación galaica romanizada. Isto sería así se lle aplicasemos o test de Meyer-Lübke para identificar palabras galegas legadas polo pobo de Ermerico. "Aplaudimos nós calurosamente a arte de Tanxugueiras na que ancestralidade e violenta innovación combaten entre si para ben da cultura de lingua galega" Estamos, pois, en que Tanxugueiras é o nome desas gorxeadoras que cantan un mundo ben acompañadas, principalmente, co tanxer do atufe ou pandeiro. Para nós, o estilo de Tanxugueiras procedería, remotamente, daquelas mozas de antano que dominaban as xuntanzas festivas da noite aldeá de inverno que se chamaron fiadeiro, fiandón, serán. “Arriba pandeiro choco, / abaixo manta mollada, / que onde están as mulleres /os homes non valen nada”. Así, cando aínda había liño en Galicia, abrían o desafío as mozas antecesoras das Tanxugueiras que teñen estes días tremecidas as redes sociais. En todo caso, tamén aplaudimos nós calurosamente a arte de Tanxugueiras na que ancestralidade e violenta innovación combaten entre si para ben da cultura de lingua galega. É aquí onde a lembranza de Faustino Santalices volve deitar luz.