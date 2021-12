Las presidencias de la UE y los ‘lobbies’ de la gran industria

Como otras presidencias rotatorias de la UE, el próximo semestre, que corresponde a Francia, no parece augurar lo mejor desde el punto de vista de la profundización de la democracia y los derechos humanos en el continente. Esa es la principal crítica de la organización no gubernamental Observatorio de la Europa Corporativa, que sigue de cerca el trabajo de los poderosos grupos de presión en la capital comunitaria.

Más allá de las palabras grandilocuentes de Emmanuel Macron sobre la soberanía y los valores europeos está el “masivo apoyo” que ha prestado siempre el presidente francés a los intereses de la gran industria, denuncia la ONG. Así, el Gobierno francés ha firmado acuerdos de patrocinio de su presidencia europea con dos grandes grupos automovilísticos privados: el francés Renault y el franco-estadounidense Stellantis, fruto a su vez de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y PSA.

Esos acuerdos son un testimonio más, entre muchos, de la estrecha colaboración del Gobierno francés con la gran industria y sus poderosos grupos de presión, denuncia el Observatorio.

Olivier Petitjean, analista de esa ONG, critica que en el discurso de presentación de las prioridades de la presidencia francesa, Macron apenas hablase de iniciativas para “mejorar la transparencia y profundizar la democracia, escuchando más a los ciudadanos”.

“Una vez más –se critica desde el Observatorio de la Europa Corporativa– una presidencia rotatoria corre el peligro de ser instrumentalizada en beneficio exclusivo de las grandes empresas”.

No es, sin embargo, la primera vez que esa y otras organizaciones de la sociedad civil como Foodwatch o Climáximo denuncian el patrocinio por grupos industriales de los turnos de presidencia rotatoria.

Así, por ejemplo, la última de Portugal contó con el patrocinio del distribuidor de PepsiCola en ese país así como con el de la mayor papelera lusa, Navigator Company, muy criticada por sus plantaciones de monocultivos y acusada de violar sus derechos por varias comunidades indígenas de Mozambique.

El Observatorio de la Europa Corporativa se pregunta cómo pueden los gobiernos europeos firman tales acuerdos con empresas cuya actividad está muchas veces en flagrante contradicción con los objetivos de la UE en materia medioambiental o sanitaria.

La propia defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, nombrada para ese puesto por el Parlamento, criticó el año pasado esos patrocinios por “representar un peligro para la reputación de la UE” y pidió a Bruselas que regulase tales prácticas, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

"El Observatorio de la Europa Corporativa se pregunta cómo pueden los gobiernos europeos acuerdos con empresas cuya actividad está muchas veces en flagrante contradicción con los objetivos de la UE en materia medioambiental o sanitaria"

“Lo que hay que hacer no es regularlas, sino directamente prohibirlas”, dicen desde el Observatorio. Y hay que darles la razón aunque los siempre activos grupos de presión en la capital comunitaria se esfuercen diariamente en evitar que ocurra. Pero no se trata solo de esos patrocinios sino que también dejan mucho que desear las reglas que gobiernan los donativos a los partidos políticos europeos: estos no pueden aceptar dinero no comunitario ni de empresas que no tengan su sede en la UE.

Sin embargo, las multinacionales que, para ahorrarse impuestos, han fijado su residencia fiscal en países comunitarios se muestran especialmente generosas con los grupos políticos, según un reciente informe del semanario “L’Espresso”.

La Alianza de Liberales y Demócratas se ha beneficiado de donativos de Uber, Sky Uk, Google, Bayer, Deloitte, Microsoft, The Walt Disney Company, entre otras empresas, mientras que el grupo socialista europeo ha contado con los de Coca Cola, Microsoft, AT&T Global Network y la empresa de relaciones públicas Burson Marsteller.

AT&T ha querido ser ecuánime y ha financiado también a los Populares europeos y al grupo de los Reformistas y Conservadores de Fratelli d’Italia, al que pertenece Vox y que preside la ultraderechista Giorgia Meloni.

Mientras tanto, escribe la citada revista italiana, el sector más ultra de ese grupo y la fundación política New Direction han recibido fondos de British American Tobacco, la Asociación Internacional del Petróleo y de la compañía británica Aquind Limited, perteneciente al oligarca ruso Alexander Temerko. ¡Menudo panorama!