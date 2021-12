El órgano mediofónico de la iglesia de A Pobra de Trives

La villa de Trives dependió parroquialmente, como anejo, de la de San Sebastián de Piñeiro hasta que bien avanzado el siglo XIX tiene un importante desarrollo como centro de aquella zona, mejor comunicada por una nueva carretera y por la devoción en alza que alcanza una imagen de Cristo crucificado que traída de Tierra Santa en el siglo XVIII y que con el título de la Misericordia es también razón para erigirse una nueva iglesia, la actual que se bendice el año 1880. Añadamos la presencia de ciertas familias de prosapia entre ellas la del Marqués de Trives, senador e influyente en la Corte que construye también en A Pobra un palacete y realza con su presencia la temporada estiva. Para la nueva Iglesia se encargarán diversas obras de culto, imágenes de talleres industriales, actualizada orfebrería y un órgano para dar esplendor a unas ceremonias que alcanzaban notable importancia.

El órgano

En realidad, no es propiamente un órgano, aunque su apariencia la tenga, tampoco es un armónium convencional, es un instrumento por tanto peculiar y con pocos ejemplares conocidos entre nosotros. Sobre él ya hace años di con José González Paz una pequeña y única información en. “Órganos en la provincia de Orense” ACTAS DO III COLOQUIO GALAICO-MINHOTO. VOL II. Viana do Castelo, 1994 pg 690-691” Se trata de un falso órgano, es decir es un armónium con tubos en su frente que cumplen con la misión de amplificar el sonido. Lo incluimos por tratarse de un instrumento curioso y de gran interés al que la documentación llama siempre órgano. Se construyó el año 1885, tiene 25 registros manuales, un pedalero y ocho registros para las notas graves. Cuenta con dos sistemas para accionar los fuelles, uno de pedal y otro manual. Una plaquita de porcelana lleva la siguiente inscripción: DUMONT MANUFACTURE DORGUES DES ANDELYS. DUMONT-LELIEVRE-COMPANNE.ORGUES MEDIOPHONE SISTEMA ARMONIPHRASRE. SISTEME STICTOPHONE. Esta singular pieza se colocó en la Iglesia parroquial el 16 de marzo de 1887. Se conservan en el archivo parroquial las bases a las que se ha de someter el organista de la Iglesia de Puebla de Trives. Unas firmadas en 1918 por Francisco Bravo Suárez y otras en 1915 por Francisco Campos que cobraría 25 pesetas al mes de honorarios”. A esta nota puedo añadir ahora más datos, que creo de interés para la historia musical auriense. Una carta, de Les Andelys (Eure) 12 marzo 1887 dirigida al Marques de Trives, acusa recibo del pago “Nos apresuramos acusar a usted recibo de la cantidad de 3072 francos 65 céntimos por el precio y porte hasta Irún del órgano mediofónico de 15 y medio juegos, cuatro juegos de pedales, caja del renacimiento, modelo H que hemos expedido a don Pascual Porto cura párroco de la Puebla de Trives provincia de Orense (España) por conducto del reverendo padre Th Runner, redentorista. Reciba usted señor marqués nuestros respetuosos saludos (firmado Dumont- Lelievre). Además, otros recibos dan cuenta de los gastos de aduana y traslado “Recibí de don Pascual Porto párroco de esta villa la cantidad de 275 pesetas que importó la conducción del órgano, distribuidas de la siguiente forma: Reembolso en la aduana 217 pesetas porte de Irún a Valdeorras 55 pesetas,para los cargadores tres pesetas total 275 y para los fines convenientes doy este que firmo en Puebla de Trives a 7 de marzo de 1887, firmado Eugenio Miguel.” Irún 5 de febrero de 1887 de don Pasqual Porto Puebla de Trives por derechos y gastos de tres cajas órgano recibidos de Hendaya por el ferrocarril procedentes de les Andelys, Dumont peso bruto 1029 kilos en total 217 pesetas de declaraciones y hojas para el despacho, a mozos de aduana, gastos en Hendaya por el franqueo de cartas, comisión, seguro de incendio de los bultos.” Otra factura de comisión consignación y tránsito. Comisionista. Irún sucursal en Port Bou, Irún 5 de febrero de 1887. Señor don Pascual Porto Puebla de Trives: Muy señor mío tengo el gusto de anunciarle que procedente de les Andelys envío de Dumont Lelievre remitido por pequeña velocidad adjunto tres cajas conteniendo un órgano, le acompaña nota de mis desembolsos que he hecho seguir en reembolso aprovecho esta ocasión para ofrecerle mis servicios y espero que en lo sucesivo me favorecerá con sus consignaciones de cuyos adeudos procuraré dejarle satisfecho esperando su aviso de recepción y sus nuevas órdenes repito de usted afectísimo seguro servidor que besa su mano B. Torija”.

La fábrica Andelys

Los inicios de la producción de armonios tuvieron lugar en Hacqueville, un pequeño pueblo situado a unos 10 km de Les Andelys, en el Norte de Francia. El párroco, padre Cordier, construyó allí una serie de pequeños instrumentos. En 1861, el padre Cordier había fundado una sucursal en Les Andelys con un socio llamado Chapelain, un ex notario. Estaba a cargo de la supervisión de una decena de trabajadores y la venta de implementos. El taller estaba ubicado en Chaussée Romaine, n ° 10, desde entonces llamado rue Meurdrac, en un patio que luego sirvió como comisaría de policía. En 1877, M. Lelièvre hizo construir la gran fábrica y una vivienda para el director, y sus nombres aparecieron en el nombre de la empresa: M. Dumont para la fabricación y nuevos inventos, y M. Lelièvre para la publicidad, las ventas y la expansión de capital, fabricación. El número de trabajadores aumentó y llegó a casi 70; lograron entregar de 40 a 50 instrumentos por mes. No faltaron continuas mejoras e inventos existiendo la fábrica hasta 1957.

El órgano mediofónico

M. Dumont buscó desde el principio desarrollar un instrumento que poseyera las cualidades del armonio ordinario. Trabajó sin descanso y logró establecer el “Órgano Armonifrasado” que permitió a las iglesias pobres tener finalmente un instrumento ideal y económico. Fue un gran éxito para la casa y los dispositivos vendidos por miles. M. Dumont luego produjo el “Órgano de Médiophone”. Con sus cajas de resonancia especiales, recordaba al órgano de tubos. Esta ingeniosa creación fue un gran éxito.

Los Mediophones, todavía presentes en algunas iglesias, y cuya patente inicial data del 27 de mayo de 1874 y el certificado de incorporación del 16 de junio de 1876. “Descripción del proceso Mediophone la parte superior de la caja está cerrada por dos solapas forradas de fieltro, que las rodilleras derecha e izquierda abren o cierran a voluntad. Es posible dejar estas válvulas en posición abierta gracias a dos topes metálicos articulados situados a nivel de las rodilleras. Varios juegos totalmente purificados del sonido de las cañas constituyen los juegos de fondo, pero la mayor parte habla en tubos o cajas resonantes de un tipo especial para este sistema. Los sonidos, modificados o reforzados por la doble vibración de la caña y de la columna de aire contenida en la pipa, ofrecen mucha redondez y potencia y llegan casi tan lejos como los de los grandes órganos. El objetivo perseguido por Dumont es imitar los fondos del órgano de tubos (los llamados juegos de “armonios” suaves y redondos) y los juegos de lengüetas (los llamados juegos “medioófonos” agudos y potentes conservando las especificidades. del armonio y especialmente la expresión. Puede hacerlo sin dificultad porque el efecto es sorprendente en una acústica generosa.” Los juegos específicos de Dumont son algunos habituales como Flauta, corno inglés, Bourdon, Clarinete, Fife, Celestial Voice, Oboe, Musette y otros especiales como eco celestial, flauta suiza, saxofón, barítono, voz de bajo, cuerno de noche, violoncello, violeta, Baruphone.

Por otra factura impresa y escrita en francés; Saint Joseph. Manufacture d’Orgues des Andelys (Eure) 24 febrero 1887. DUMONT-LELIÈVRE Miembros de la Academia Nacional, queda claro el modelo y características del instrumento trivés:” Debe el señor Pascual Porto cura párroco de Puebla de Trives provincia de Orense España por precio del órgano mediafónico de 11 juegos y medio y pedalier de cuatro juegos consola renacentista, modelo K. Que hemos tenido el honor de proporcionarle más derechos de transporte hasta la frontera. Precio del órgano y pedalier 2910 francos. más por tres embalajes 100. más por derechos de transporte 140, 6. total 3190,6 francos. Descuento del 4% sobre 2910, 118 Total 3078 francos, 6. En la gestión ya hemos visto intervino un Padre redentorista, quizá de la Residencia de Astorga con presencia en tantas parroquias dando misiones y el Marqués de Trives que fue eficaz dignificador de las obras de la nueva Iglesia en cuya cripta tiene su familia enterramiento. Prueba de ello es la carta también conservada en el Archivo Parroquial (ADA 19/17 AP TRIVES F/2 y V6, donde se localiza la documentación aquí citada) y que dice así “Escudo de la monarquía. Senado. Particular. Señor don Pascual Porto. Madrid 9 de marzo de 1887. Mi querido amigo: hoy remito a MM Dumont & Lelièvre Facteurs d’Orgues an Andelys (Eure) Francia una letra de francos 3072 con 65 céntimos según usted me indicaba en su carta, teniendo mucho gusto en cooperar a la instalación de ese magnífico órgano que con el nuevo pianista supongo que ya será tocino en casa de cristiano. Yo he recibido esa cantidad por conducto de don Pedro Romero abonando con gusto aquí el quebranto del cambio sobre París. Al organero le pido una instrucción detallada de los registros y mecanismo del órgano para usarlo con todo el éxito necesario. En mayo espero oír sus voces en las funciones que ahí se celebren. Mi mujer y mi hija saludan a ustedes a ustedes me repito suyo siempre afectísimo amigo q.b.s.m. El marqués de Trives”

(*) Director del archivo diocesano.