Otro blanco

Un amigo de Bouzas lleva varios años trabajando en Bruselas. Creo que sus padres, como tantos otros en los sesenta y setenta, también se ganaron el pan en la libre Europa, por Alemania o Suiza. Así que de casta le viene al galgo. De hecho a Toño siempre le tiró aquello de ver mundo. Porque después de estudiar y tras varios periplos por América y Asia, volvió a cruzar los Urales y optó por Europa Occidental y ni más ni menos que de ejecutivo para una de esas grandes multinacionales con nombre inglés.

"Aunque fuera alto, de pelo clarito y ojos azules, para su empresa él era un 'other-white': blanco, pero de los otros. Al final formaba parte de un grupo étnico minoritario"

Hace unos meses, su empresa junto a otro puñado de corporaciones firmaba un compromiso para que los consejos de administración de todas ellas integraran la diversidad étnica y de género. Parece poco, apenas un gesto, sin embargo aproximarse a la paridad en los consejos de administración de estas empresas que, es cierto, tienen demasiados chicos y además representar la diversidad, al igual que ocurre con sus clientes repartidos por todo el mundo, siempre es un buen comienzo para cambiar el orden de la cosas. La idea es buena y no ha caído en saco roto, porque el mismísimo Goldman Sachs (uno de los gigantes mundiales en inversión y valores) anunciaba a principios de diciembre que votaría en contra de las propuestas de nuevos miembros en aquellos consejos (de las firmas cotizadas en el S&P 500 y el FTSE 100) que no contaran con, al menos, un representante de un grupo étnico minoritario. Parece que esa tendencia de inversión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) está calando en el sector financiero y extendiéndose al resto de esferas mercantiles. En este caso GS ha hecho marca propia una de las principales señas de la Inversión de Impacto, es decir, actuar en consonancia con unos valores sociales y de buena gobernanza en aquellas firmas en las que invierte.

El tema me sorprendió pensando en el vigués de Bruselas y en su compañía internacional. Por lo que no tardé en meterme con él haciéndole ver su prometedor futuro alegando ese origen étnico minoritario, porque siendo de Bouzas…, ese asiento ¡ya estaba más que ganado! Y su respuesta me sorprendió, porque aunque fuera alto, de pelo clarito y ojos azules, para su empresa él era un “Other-White”: blanco, pero de los otros. O sea, que sí, que al final formaba parte de un grupo étnico minoritario… Quedé bastante descolocado porque no me lo esperaba. Resulta que van a tener razón Los Enemigos con aquello de “No amanece en Bouzas”.