Albariño, camiño torcido da D.O.P. Rías Baixas

A historia burocrática do recoñecemento da D.O.P. Rías Baixas remata nunha orde ministerial do 28 de xullo de 1988.

Cando teñen lugar as primeiras conversas O Salnés reúne máis do 90% da produción de albariño. É a única variedade branca existente, moi ao contrario do Condado e O Rosal onde, pola súa escaseza, mesturábase con outras variedades como treixadura, loureiro ou caíño.

Nesa etapa soamente algunhas parroquias do Salnés cumprían as condicións mínimas para entrar nunha denominación. Sisán (Ribadumia) e Padrenda (Meaño) son limítrofes e, por si soas, son sobranceiramente merecedoras dunha denominación de orixe, porque a combinación vide –terreo-clima(terroir) é perfecta. De feito, a primeira adega cooperativa de albariño foi a “Agrupación de cosecheiros do Salnés” (hoxe autora do albariño Dom Bardo), fundada no ano 1975.

Nun principio a D.O. estaba formada polas seguintes subzonas: Val do Salnés, O Rosal e Condado de Tea. No ano 1996 incorpórase Soutomaior e no 2000 a Ribeira do Ulla. Para compensar os “desequilibrios” permítese mesturar uvas de diferentes subzonas, e dicir, de terreos e climas distintos, así de vides novas con centenarias. Como é posible que poida pertencer a mesma D.O. un albariño de Arbo, O Rosal, Soutomaior, Bordóns, Padrenda, Sisán, Caldas, Padrón, A Estrada ou Silleda?

O albariño ten unha calidade única, é un dos mellores brancos do mundo. A produción masiva lévanos por este camiño degradante: plantacións subvencionadas en terreos non aptos para viño, recheos indiscriminados e salvaxes, variedades espurias de maior rendemento, abuso de abonos orgánicos, sulfatos a discreción, levaduras foráneas…Toda unha serie de irregularidades consentidas polo Consello Regulador que mesmo carece dunha publicación científica.

Por que o “Pliego de condiciones” non fala da fermentación maloláctica no albariño e si nos tintos? A maioría das bodegas manipulan descaradamente o viño evitando, con sulfitos e carbonatos, a fermentación maloláctica, proceso natural espontáneo moi necesario para equilibrar e suavizar o viño e restarlle acidez.

Sendo o albariño unha variedade de maior calidade, outras denominacións coidan máis os seus brancos. A D.O. Rías Baixas sae perdendo en tódolos parámetros. Imos escoller algúns fundamentais: produción máxima por hectárea e rendemento máximo por kilo de uva. Dos analíticos: acidez volátil e dióxido de xofre(sulfitos).

Producción máxima por hectárea: Rías Baixas, 12.000 kg (nesta colleita, como había moita uva, subiron á barbaridade de 13.500 kg); Rioja, 9.000; Ribera de Duero, 7.000; A Mancha, 10.000. Rendemento: Rías Baixas, 70% (84hl); Rioja, 63hl; Ribera del Duero, 49hl; A Mancha, 74hl. Acidez volátil : Rías Baixas, 1,08g/l; Rioja,0,8g/l; Ribera, 0,05 (por cada grao de alcohol); A Mancha, 8,33 miliequivalentes (moi baixa). Sulfitos: Rías Baixas, 200 mg/l; Rioja, 150mg/l; Ribera, 150mg/l; A Mancha, 140mg/l. Para dar outro dato significativo a variedade branca Chardonnay, na Borgoña, ten un límite de rendemento de 30hl/ha, porque comprobaron que se sobrepasa esta cantidade, a calidade do viño descende. Compárese esta cifra cos 84 hl/ha do albariño.

Francia, ademais de posuír diferentes zonas vinícolas, ten dúas, Burdeos e Borgoña, onde se producen os mellores viños do mundo. A súa organización e funcionamento progresa día a día, teñen tradición, experiencia, método, organización e investigación. En Burdeos hai arredor de 60 denominacións de orixe. Os seus viños clasifícanse en diferentes estilos, en función das súas características e complexidades. En Borgoña a clasificación está en constante movemento. Hai máis de 110 denominacións de orixe, entre elas existen diferentes categorías.

Aquí todo o poder está en mans das grandes adegas, a quen non lles importa a calidade e si a venda e o cultivo en masa: pan para hoxe, fame para mañán.

*Profesor de lingua e literatura española. Membro da Asociación Cultural Pertenza