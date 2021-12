Las vacunas y la narrativa de las buenas noticias

Las vacunas constituyen una parte importante de la respuesta a la pandemia, aunque no la única. Son una parte de la solución, pero esto no es percibido así, a día de hoy, por un amplio sector de la población.

La mejor manera de abordar el problema de la vacilación y las dudas a la hora de vacunarse es comprender las causas subyacentes a este hecho e intentar abordarlas.

Si profundizamos, podemos encontrar su origen en una tendencia a presentar solo narrativas de buenas noticias, sin que los ciudadanos comprendan e interioricen realmente lo que sucede.

Afirmar, por ejemplo, que un vacunado no transmitía la enfermedad o que los vacunados era “casi imposible que se contagiaran”, cuando la ciencia había demostrado que no era así, ha configurado la idea en un sector muy amplio de la población de que las vacunas son la única solución, rápida y efectiva, a la pandemia.

La gente está cansada de medidas ineficaces y necesita creer que con un pinchazo (o dos, o tres...) esto se acaba.

Esa tendencia a la narrativa de buenas noticias, acompañada por acciones concretas, que siguen vigentes hoy en día, como el pasaporte COVID o la no cuarentena por contacto estrecho con positivos si estás vacunado, por ejemplo, han fraguado la idea en la población de que, en ciertos entornos no entran personas contagiosas y de que los vacunados, contacto estrecho de positivos, pueden hacer vida normal.

Dar a la gente el mensaje de que las vacunas protegían completamente de la transmisión, no hablarles de los motivos reales que llevan a la necesidad de administrar refuerzos, impulsar la narrativa de que éstas podían soportar cualquier cantidad de presión de las variantes y de que, gracias a ellas, volveríamos a hacer vida normal, ha llevado a esta lamentable situación.

No entienden lo que sucede.

Están cansados de lo que consideran mentiras: era “una gripe”, las mascarillas no eran necesarias o, algunas (las que mejor protegen de la primera vía de transmisión del virus: aerosoles), las FFP2-3/KN95, eran

“egoístas”; la pandemia iba a terminar en un breve lapso de tiempo; no iba a haber reinfecciones; los colegios eran lugares seguros y los protocolos actuales protegían de contagios.

Esto es ciencia en directo, de acuerdo, pero este tipo de narrativa, alejada de la ciencia, socava la confianza en las vacunas e impide a las personas tomar decisiones informadas en salud. Cuando la gente está bien informada suele tomar buenas decisiones.

El optimismo es importante, pero el optimismo ciego no lo es a efectos psicológicos y no está ayudando.

La primera alarma debió surgir con la polémica de la elección de las segundas dosis de AstraZeneca y las imágenes en las colas de vacunación. La gente no se fiaba de la recomendación desde las instituciones.

Si seguías el desarrollo de las investigaciones científicas y veías las medidas que se han adoptado, era cuestión de tiempo que llegásemos a este punto.

Estamos, continuamos, en una situación de emergencia sanitaria en la que el comportamiento de la gente debe aprovecharse de la manera más efectiva para salir de ella. Los que toman las decisiones, en un ejercicio de transparencia, deben explicar a la población en qué punto estamos.

Caminar de la mano de la ciencia ayudaría a que los ciudadanos tomen buenas decisiones y a que interioricen que las vacunas son parte de la solución y no del problema.

Y caminar de la mano de la ciencia implica darles su peso exacto entre las medidas a tomar y replantearse la estrategia a seguir. Es imprescindible educar a la población para que aprenda a protegerse y cortar las cadenas de transmisión. Es imprescindible replantearse la utilidad de los protocolos vigentes, instaurando capas de protección que sean realmente efectivas.

Es imprescindible mejorar la comunicación con las personas. Los cambios en las prácticas de información y comunicación en situaciones de emergencia, a menudo han mejorado la seguridad y han salvado vidas.

Es un error común, y que conduce a muy malos resultados, ocultar información por miedo al pánico. Lo que mata en una crisis no suele ser el exceso de información sino, precisamente, tener más bien poca, porque lleva a que uno no sea verdaderamente consciente de los peligros y no responda adecuadamente.

La subestimación del riesgo por parte de las autoridades y la tendencia a una narrativa poco realista producen un efecto contrario al esperado en la población.

Las comunicaciones enfatizando solo el riesgo en el individuo, por ejemplo, pueden llevar a las personas, especialmente si son jóvenes, a descartar dicho riesgo, sobre todo si se consideran saludables.

Hay suficiente literatura publicada como para tomar en consideración que la falta de información (o la información ambigua) en una emergencia, aumentan la ansiedad pública y que, cuando las personas perciben que se les está ocultando información, se daña su relación con la autoridad. En esos momentos, cuando las autoridades divulgan información que es correcta y ajustada a la ciencia, las personas pueden desconfiar y no actuar correctamente.

Llegados a este punto, para lograr un cambio en la conducta es imprescindible caminar de la mano de la ciencia y contar con especialistas en comportamiento humano. Dos cuestiones que parecen obvias pero que no lo son.

La psicología está muy involucrada en la respuesta al COVID19. Puede y debe aprovecharse de la manera más efectiva en política y en la práctica para la respuesta a la pandemia.

*Psicóloga sanitaria