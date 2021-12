La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una de las referencias actuales de la política nacional. Atrae por lo que tiene de poco convencional. Ni su imagen, ni sus maneras, ni lo que dice, encajan en los perfiles políticos habituales. Es cierto que Trump, el mismo Boris Johnson o los numerosos sátrapas de ambos hemisferios han expandido hasta el esperpento los límites de lo esperable en los hombres y mujeres dedicados a la política, pero Ayuso aporta su propio estilo. No es algo que esté ya acabado, pulido, pero a falta de una completa definición que el tiempo ayudará a redondear, le concedemos al menos su capacidad para contradecir por principio las cuestiones consideradas más pacíficas, las sostengan Pedro Sánchez, Pablo Casado o el mismo papa de Roma.

Como tendemos a buscar explicaciones a los fenómenos que nos sorprenden y no comprendemos, queremos ver en su asesor de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, al Fouché de este creciente enredo. Alguna influencia tendrá, pero no invento nada si digo que este estilo de Ayuso, directo, polarizador, abrasivo y que no hace prisioneros, es hijo de la comunicación desinhibida, provocativa, tan propia de las redes sociales y, en consecuencia, tan vacía de matices especulativos y contemporizadores.

Ayuso acarrea en su estilo buenas dosis de arrogancia; una actitud que Ortega y Gasset quizá incluiría entre los rasgos de la actual política “madrileñista”, de nuevo necesitada de redención desde el resto del país. A esa tarea expiatoria se aplica en particular Feijóo que, regalando prudentes consejos, lima el molde de eterno indeciso seductor de una derecha española que le aplaude tanto como le ignora.

"Ayuso, como en su día Pablo Iglesias, parece salir de casa con el lanzallamas puesto. Le puede el olor a napalm"

Recomendaba Pascal que “hay que saber dudar cuando es preciso”. Ayuso, como en su día Pablo Iglesias, parece salir de casa con el lanzallamas puesto. A fuerza de ejercitar esa voluntad incendiaria, apenas disimulada por una gestualidad de víctima recelosa, la presidenta parece desdeñar los posibles grandes y pequeños logros de su gestión para lanzarse gozosa al más amplio ruedo ibérico. Le puede el olor a napalm.

Cuesta imaginar bajo estos afilados perfiles a las mujeres y hombres de Estado del próximo futuro, una categoría que parece desdibujarse entre el humo de la pura entelequia. Lo que perdemos en altura de miras lo ganamos en saber a qué atenernos… y con quién.