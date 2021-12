Pois si, amigos, vouno dicir unha vez e vouno repetir outra. Estamos fartos, e fartos estamos. Ata a coronilla de Pedro Sánchez e de Casado. Aburridos de escoitar un día si e outro tamén o absurdo mantra independentista e toda esa falsa matraca do “España nos rouba”. Desilusionados de ver como utilizan o medo de todos, manipulándonos e controlando os medios de comunicación, sempre ao servicio dos poderosos, para mandar mensaxes subliminares de máis que dubidosa veracidade, mentira, cando non medias verdades que van calando e rematan por se converter en verdades inventadas, coas que comulgamos coma se de rodas de muiño se tratara.

Estamos máis que cheos desa podremia e mesquindade de tantos tertulianos que soltan o que sexa, sen fundamento nin coñecementos, as máis das veces, para seguir cobrando. Ahítos de comprobar como se dilapidan recursos, como se desprezan opinións cualificadas de profesionais sanitarios, investigadores e técnicos, para confiar nos informes de comités seudocientíficos, inventados ou que non existiron xamais. Palabra de Deus.

Cansos de escoitar que temos que aplaudir dende os nosos balcóns, confinados nos primeiros momentos desta cruel pandemia, a tantos dos que perderon a súa vida por salvar a nosa e coidar da nosa saúde; e agora insultámolos polas listas de espera, a masificación, a falla de recursos, o desmantelamento soterrado e continuo da sanidade pública en favor da privada, cando non coa escusa de falla de recursos, de necesidade de recortes ou de diminuír o gasto público e o déficit. Pero, curiosamente, nunca falan de diminuír neses gastos de representación dos nosos próceres políticos, os parlamentarios, directores xerais, subsecretarios ou ministros. Xa ven que cousas pasan. Que risa, María Luisa.

Aburridos de escoitar unha e mil veces as mesmas novidades, que xa non son noticias, idénticas estatísticas, complexas comparativas de aquí e alá, de agora ou de hai un ano, deste ou aquel territorio, comunidade autónoma ou provincia.

Si, compañeiros e amigos, estamos ata os mesmísimos de máscaras e distancia de seguridade, dee non poder darnos a man e apertarnos con agarimo, de nin sequera escoitarnos ben por mor do maldito tapabocas que nos colocaron. Ata aí de vivir con tanto medo.

Menos mal que aínda temos o recurso, o consolo, a esperanza da vacina, ou tal vez nin iso, porque xa nin sequera sabemos o que é verdade e o que é froito do traballo ou tan so unha quimera, un negocio máis, unha falacia interesada. Unha fake new desas de agora. Maldito virus. Ogallá te pudras no inferno, xunto con todos os que se están servindo del e utilizándoo no seu beneficio.