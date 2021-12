Afonso X e a sombra de Ermerico

Co achaque do oitocentésimo aniversario do nacemento de Afonso o Sabio, veume á memoria o que foi chamado na Castela do seu tempo “el fecho del Imperio” en contextos opositores e de xeito envelenado. Afonso procuraba, para o cargo supremo de Europa, a lexitimidade do ducado de Suabia, o que non deixa de coincidir novelescamente coa distante fundación do reino de Galicia polos suevos errantes de Ermerico.

De ter obtido éxito, Afonso non sería o primeiro emperador trobeiro que florise en Alemaña. Antes de Afonso frustrado, houbera un emperador que ostentaba publicamente a condición de Minnesinger ou sexa “cantor das delicias do amor humano”. Este foi o prepotente (verba extraída de Juan de Mena) Henrique VI Hohenstaufen (1165-1197). Nada comparábel nas dúas ou tres cántigas alemás do emperador Henrique coa prodixiosa fluencia da poesía monolingüe galega de Afonso X.

"Sempre hai algo que desconcerta o lector contemporáneo na poesía multiforme de Afonso X"

Imaxinamos agora que Afonso chegou a emperador e que a corte e os electores do seu bando deciden facer un códice palatino coas cántigas profanas do noso rei trovador. Poñerían ao frente o retrato dun Afonso soberbo, émulo da miniatura de Henrique VI que preside o códice famoso de Heildeberg. O nome do Emperador Afonso (en minúsculas e con algún “e” hoxe incorrecto en alemán ) figuraría como keiser alfons, coas letras flutuantes entre nubes de rosa. Afonso fai un posado frontal acomodado no seu escano e coa enorme espada descansando a carón. A aguia preta do escudo imperial ten as poutas vermellas, particularidade que foi explicada fantasticamente por Xohán Rodríguez do Padrón na súa novela.

Un modesto cetro porta o emperador galego, e nel van as flores de Chariño que, coma as da coroa, son as flores briosas e navais da conquista de Sevilla. Na destra, un pergameu despregado en porcións simétricas é cifra abstracta da sabedoría universal de Afonso. Pero ai, esta figura nunca foi deseñada nin iluminada e o fillo de Beatriz de Suabia nunca chegou a emperador romano en versión feudal xermánica, e morreu de “dolor de ánimo” impreciso e seguramente tan negro coma a aza da aguia imperial. No códice que eiquí fantaseamos, o imposíbel César galego-xermánico loce faciana louzá, fresca e avermellada como esixe o tópos ou arquetipo aplicábel a quen foi a un tempo trovador, sabio e soberán. Sempre hai algo que desconcerta o lector contemporáneo na poesía multiforme de Afonso X. “E juro por Deus lo Santo / que manto / non tragerei nen grañón.../ e irei pela mariña / vendendo aceite e fariña / e fugirei do poçón / do alacrán...” Alguén que escribe isto mal podería ocupar o trono de Henrique VI Hohenstaufen!