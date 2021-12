Juego de reinas

Todo el mundo sabe que en el ajedrez la reina es considerada la pieza más fuerte en la partida; pero quizás por ello los jugadores menos avezados pensamos siempre en protegerla y reservarla hasta que lleguen los momentos definitivos del juego. Lo cierto es que durante muchos años la táctica proponía conservar a la reina protegiendo al rey y no aventurarse en los primeros movimientos a hacer uso de ella. Esta era una regla no escrita pero nadie se atrevía a romperla.

La idea de centralización no es solo dominante en la vida política, sino también en el ajedrez; el dominio del centro se ha convertido en una virtud que muchos jugadores consideran ventajosa en el ajedrez moderno y eso ha cambiado de forma considerable el uso de las reinas.

En el Gobierno de España, el dominio de la centralidad gubernativa pasa por dos mujeres, las dos gallegas, que han asumido durante el año que termina las mayores dosis de protagonismo que cualquier mujer ha tenido en gobiernos precedentes.

Yolanda Díaz se ha convertido en la líder de la izquierda del PSOE, y no porque la haya señalado Pablo Iglesias, sino porque tiene un proyecto propio, alternativo en forma e ideas al de Iglesias, mucho más consistente en los anclajes ideológicos y en la performance, aunque también, menos sólido en el espacio de la organicidad de la izquierda.

Cuenta con la elegancia de la estatura, de quien divisa la política desde lejos, aunque a veces esté demasiado aferrada a los mismos colores y necesite ampliar la paleta de políticas públicas para adentrarse en caminos en los que recoger los votos de la empatía que despierta a base de frescura y sensatez reposada, como el tequila, tan difícil de que mezcle bien.

Nadia Calviño es la garantía de la confianza de Europa en la solidez económica del Gobierno de España, y ha conseguido que los ciudadanos españoles asuman ese relato de confianza y seguridad, incluidos, casi siempre, también los sectores empresariales; lo cual no es poca cosa cuando una cohabita en un gobierno de coalición lleno de comunistas y de gentes de procedencias innombrables.

Está haciendo un camino difícil, el tránsito de la tecnocracia a la política es complejo, no solo porque requiera de una performance diferente sino porque exige un rol diferente al que le habían destinado originariamente en el Gobierno. Y es ahí donde cobra sentido el empeño de Sánchez en que Nadia asumiera la vicepresidencia primera; porque solo desde ella se podía construir el nuevo rol de la ministra de economía en el Gobierno, y en la sociedad.

Aún le queda camino, pero cada vez habla más para los ciudadanos que para los economistas, para los pequeños empresarios que para la CEOE, cada vez habla más de las personas que de los números; y ese es precisamente el camino.

El Gobierno tiene dos reinas que afrontan y confrontan, cómplices en las sesiones parlamentarias frente a Casado y enfrentadas por el protagonismo en los temas de primer nivel del gobierno y por su centralidad. No conozco ningún entrenador que no quiera tener dos jugadores del máximo nivel en el mismo puesto, aunque saben que eso siempre trae rivalidades y dificultades. No sin razón, el dicho nos ha enseñado que no caben dos gallos en el mismo gallinero, y aunque no quiero hablar de la monarquía, todos sabemos lo que pasa cuando se encuentran dos reinas.

(*) Profesora de Ciencia Política

de la USC / Miembro del Equipo

de Investigaciones Políticas