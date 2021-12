David Brooks se lamentaba hace unos días en un ensayo publicado en la revista The Atlantic que la palabra “conservadurismo” ha perdido su significado original. Esta filosofía política, asociada a hombres ilustres y sosegados como Edmund Burke o Russell Kirk, se ha visto reducida a una serie de animosidades y gestos vulgares. La derecha ahora es populismo televisivo, culto a la personalidad y demagogia. Brooks, que es conservador, decepcionado por la deriva que ha tomado esta tradición intelectual, se propuso volver a leer a algunos de los autores que más le influyeron en su juventud (Willmoore Kendall, Peter Viereck, entre otros) para comprobar si aquellas ideas que le sedujeron cuando tenía veinte años se asemejan a las que promueve este nuevo movimiento. La conclusión a la que llegó fue contundente: ser conservador, en realidad, es todo lo contrario a lo que representa el Partido Republicano actual, y el conservadurismo sigue siendo una respuesta elocuente a los problemas que padecen hoy nuestras democracias.

Hoy se les denomina conservadores a algunos personajes estrambóticos que dicen necedades en el Congreso o en Fox News. A los seguidores de QAnon que promueven disparatadas teorías de las conspiración y a los neofascistas de Proud Boys. A los frívolos influencers de la derecha alternativa que difunden bulos en las redes sociales. A quienes dicen que quieren acabar con el establishment y a los que justifican una insurrección. El conservadurismo hoy parece ser contradictoriamente revolucionario (tanto en su estética como en su retórica), intelectualmente insustancial y políticamente tóxico, sirviendo como plataforma para el desahogo de las masas que antaño temía y repudiaba. Es que hubo un tiempo en que los conservadores se enfrentaban a los radicales, a aquellos que se proponían cambiar por la fuerza la sociedad: los franceses con la guillotina, los rusos con el Gulag y los chinos con la Revolución cultural. Hubo un tiempo en que pretendían, en palabras de Willian F. Buckley, frenar la Historia. Ahora, sin embargo, quieren acelerarla jaleando muchedumbres y repartiendo antorchas entre la tribu.

David Brooks ya no tiene partido al que votar. Lo mismo le ha sucedido a George F. Will, David French o Mona Charen, quien fue abucheada en una Conferencia de Acción Política Conservadora por criticar la doble moral de estos nuevos bárbaros. Son personas que navegan a contracorriente y en solitario, que no renunciaron a sus principios ni se sometieron ante los insultos y las amenazas. Que decidieron romper con sus antiguos compañeros de viaje cuando estos se subieron a la nave de los locos. Mientras una parte de la izquierda se pierde entre censuras y cancelaciones, una parte de la derecha decente, leída y libre se ha quedado huérfana.