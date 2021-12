Supongo que ya no queda mucha gente que sepa qué es una novena. Estuve en una hace poco, no es que pasara por allí sino que fui a propósito, con un propósito muy concreto. Aún desconozco si ese propósito se materializó, porque era más una lista de deseos a largo plazo que una carta a los Reyes Magos con fecha fija, así que me mantengo a la espera.

Sin embargo, me llevé algo que no buscaba, uno de esos segundos perfectos que a veces surgen en un lugar insospechado y de quien menos te lo esperas. Estaba haciendo cola y a mi lado Pedro Regojo –asiduo colaborador de este periódico– cantaba con toda la vibración posible tú has venido a la orilla. Sabéis esos señores que a cierta edad se les instala un temblor en la voz, como si constantemente estuvieran a punto de romper a llorar, no por algo concreto que esté pasando sino porque está pasando.

Empecé a escuchar esa voz temblorosa, esa emoción sin lágrimas entonando la canción favorita de mi padre, que tendría ahora la misma edad que Pedro, y por unos segundos sentí que estaba allí para mí. Cerré los ojos y me quedé muy quieta, me faltó poco para fingir ser esa niña despistada que le da la mano a un desconocido pensando que es la de su padre. Quizá Pedro nunca lea estas líneas, quizás incluso creyó que era poco relevante ir a esa novena, pero su voz me revolvió el mundo, me volvió a traer a mi padre. Uno de esos momentos para darle al pause, como cantaban los Smiths, and if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die.

Y ahora lo releo y sé que no fue así, que al ponerle palabras se queda pequeño, que fue mucho más. Quizás ese más que lo convierte en un segundo perfecto para mí y en un segundo invisible para el resto. Como cuando besas a alguien que está sonriendo y es tan pequeño ese momento que aun queriendo no puede devolverte el beso. Igual de invisible que besar esa risa.