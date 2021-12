Los plazos

A la vista de lo que hay, incluso es posible que el asunto de las infraestructuras para Galicia acabe convirtiéndose en el cuento de la buena pipa, y además –aunque sea para reírse por no llorar– sin gracia. Además del AVE Madrid-Galicia que, tras quince años de ejecución de obras y demás es solo hasta Ourense, se calculan entre dos y tres para rematar el enlace con la línea a Santiago. Que, a su vez, enlazará con A Coruña hacia el norte y con Vigo hacia el sur por Vilagarcía y Pontevedra. A fe que ese tren habrá de ser rápido para que sus viajeros no pierdan la paciencia.

Claro que en este Reino hay pocas cosas que no se puedan superar. Sobre todo –aunque no solo– en el campo de la política, donde se mueven profesionales en eludir compromisos y prometer lo imposible sabiendo que, como dijo el profesor Tierno Galván, las palabras de esos oficiantes, sobre todo en campaña electoral, carecen de valor. El viejo profesor lo sabía porque vio mucho y vivió más, aunque no en tiempos como los de ahora, en el que los elegidos para representar, en buena parte, solo se representan a sí mismos y sus intereses. De ahí mucho de lo que pasa.

El caso es que ahora, según acaba de publicar FARO DE VIGO, la Unión Europea, que tantas veces ha demostrado su profundo “cariño” por España, acaba de reducir el plazo en que se prevé construir el tramo de AVE Vigo-Oporto, y lo deja en veinte años. Más o menos, para que esté rematado en 2040, y que contará con un fondo, profético: a cuatro lustros vista, quien haga el presupuesto habrá de estar en aquel gremio y, para ser del todo exactos, del Antiguo Testamento, porque en el nuevo había menos y de mediana calidad. Pero es posible que Bruselas prepare ya una nueva generación de adivinos a base de inteligencia artificial.

En cuanto al proyecto, aporta más dudas que certezas, pero sobre todo perpetúa una vieja incógnita: la de saber el motivo real por el que el AVE Atlántico, que iba a constituir el eje clave en ese tipo de transporte desde Ferrol hasta la frontera portuguesa ,se quedó cojo de las dos extremidades. Y añade un nuevo misterio: el motivo por el cual Ferrolterra queda marginada otra vez, perdiendo además la posibilidad estratégica de extender una vía férrea de alta velocidad hasta Francia por el Cantábrico. Eso sí sería reforzar la Eurorregión: lo otro son pamplinas a plazos.

Queda margen para comentar otro “detalle”. Ratificada la amplitud de los calendarios con que la Unión Europea aborda las soluciones para su periferia en el Suroeste, da un poco de miedo pensar en los plazos que se establezcan definitivamente para iniciar –y terminar– el Corredor Atlántico ferroviario para mercancías por alta velocidad. En época del señor Rajoy pareció que había algo sólido en cuanto a las líneas generales de la idea, pero llegó el terremoto político de la censura y le sustituyó en el ministerio de Fomento aquel Ábalos que para Galicia supuso una pesadilla como la de su correligionaria y predecesora Magdalena Álvarez. Y hasta ahora no hay otra cosa palpable diferente a una etérea intención europea de rematar una parte de lo sería un eje de desarrollo decisivo entre Galicia y Portugal. Como se dice por aquí, vaiche boa.