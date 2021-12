A simple vista, el affaire de Barreras se aproxima cada día más –si es que no los ha sobrepasado ya– a los límites de la paciencia de una sociedad que, como la gallega, ha demostrado sobradamente que dispone de grandes dosis de la virtud que, dicen, adornaba al santo Job. Los hechos, y sobre todo las interpretaciones –porque los silencios gubernamentales y la frecuente contradicción de los gestores no hacen sino dispararlas– dejan estupefacto a cualquier espectador atento. Y sin la menor intención de apelar a las grandes palabras, ha llegado la hora de exigir a quien corresponda, a veces “tímido”, que actúe ya.

Habrá de hacerlo sin dudas o prevención: hay en juego legítimos intereses de una plantilla, de trabajadores de empresas auxiliares, de una conurbación como la de Vigo e incluso el prestigio de todo un sector clave, estratégico para Galicia, como lo es el naval. Que, por cierto, se merece –en lo público y en lo privado– de los gobiernos que tienen algo que decir, que lo digan, y de una vez. La historia reciente está repleta de ejemplos en los que no pocos desaprensivos han llegado prometiendo una Arcadia feliz, planteando que necesitaban recursos para el impulso inicial y después aplicado aquello del “si te he visto no me acuerdo”.

En el caso concreto del astillero, y de acuerdo con la información que FARO DE VIGO ha venido proporcionando, se produjeron episodios increíbles –“fugas” de buques con pretextos ridículos y hasta esotéricos–, con la presunta agenda de tareas en la que figuraban buques “fantasma”. Sin olvidar el último dato, de momento, que habla de inversiones en Santander cuando aquí se hablaba de una falta de liquidez angustiosa. Y es que el proceso de Barreras, que partía de una situación difícil, consolidó la ley de Murphy: ha ido, paso a paso, de mal en peor. Cabe pues insistir en que Xunta y Gobierno central hagan algo en defensa de lo común.

Es tiempo, también, de que el sector industrial gallego, que está siendo castigado de forma tal por las crisis que diríase objetivo de alguna maldición, necesita un impulso decisivo no ya para avanzar, sino sencillamente para no hundirse y llevarse con él a muchas familias gallegas, bastantes más de las que podría suponerse. Porque la economía circular –suponiendo que sea algo más que un concepto abstracto– comienza en los astilleros, pero va rodeando y afectando a otras actividades, desde la comercial a la de hostelería, ocio y otras, todas de carácter mercantil. Pero interdependientes.

En resumen, el impulso que se reclama afecta a la vida misma de pueblos, comarcas y ciudades que tienen derecho a prosperar porque han demostrado capacidad para ello en diversas y muy difíciles circunstancias. Pero ahora están llegando al límite; se habló de paciencia y ha de repetirse lo de la supervivencia: de la Xunta en el ámbito de sus competencias depende una parte de la solución, y del Gobierno central, todo lo demás. Conviene, por su propio bien y el de todos los demás, que no lo olviden, porque serán responsables últimos de cuanto suceda. El escándalo de Barreras está demostrando día tras día que ejercer de don Tancredo no es tener paciencia, sino una estupidez y, peor aún, del todo inútil.