La caricatura

Conocida la habilidad dialéctica de la portavoz del BNG –y a la vez su capacidad de moverse en el mundo de la política–, era casi inevitable que su mensaje al Consello Nacional recién renovado tuviese varias interpretaciones. Porque cuando pidió a sus miembros que “no cayeran en la trampa del PP”, que calificó de “caricatura” del Bloque como una imitación de Bildu o de ERC, era previsible relacionar la solicitud con una ratificación de su tesis clave que, resumida, consiste en la necesidad de ampliar su base electoral para aspirar a la Xunta con más fundamento. Y eso choca con la radicalidad de esos dos grupos citados.

Es posible también que la lideresa de la oposición –cuya inteligencia para sobrevivir, primero, y crecer, después, en el escalafón ha de ir acompañada de una buena dosis de astucia– haya maquillado con su referencia al PPdeG y a lo de la trampa la utilidad de una imagen si no alejada, desde luego muy matizada con respecto a aquellas dos organizaciones. Y no sería un mensaje arriesgado: un amplio abanico del electorado gallego no está por el griterío y la bronca y, en todo caso, doña Ana sabe bien que no perderá votos aconsejando algo de moderación a sus compañeros.

Claro que, como en el oficio de observar y analizar casi todo es posible, no faltarán quienes aleguen que los mensajes se mandan siempre a alguien: predicar en soledad y en el desierto solo lo hacían los antiguos eremitas, y desde luego la Portavoz Nacional del BNG no lo es. De ahí que resuciten la teoría de las dos “almas” que –como mínimo– coexisten en el Bloque, una menos ácida que otra, y que cierta o aparente, le dio muy buenos resultados. Fue la gran época de don Xosé Manuel Beiras y la ·Declaración de Barcelona que alineaba al nacionalismo gallego con Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV vasco, ninguno de los cuales era precisamente de izquierdas.

(Está por escribir la historia, con todos los detalles de su desarrollo, de aquella época en la que pareció que casi todo era posible en Galicia. Aparte de una alianza entre el PP de don Manuel Fraga y el Bloque del señor Beiras Torrado, pudo haber llegado una entente en la búsqueda de soluciones pactadas a problemas comunes. Pero el naufragio del Prestige, sus circunstancias y la presión de la Asamblea del Bloque para cortar de raíz la hipótesis mediante una moción de censura que se presentó y falló, la hundieron definitivamente).

Sea como fuere, el nacionalismo gallego de hoy es diferente de aquel y a la vez muy parecido. Lo que suena contradictorio, pero no lo es tanto: en su seno ya no están la práctica totalidad de los que, significando algo, chocaban con la UPG, su alma radical, pero a la vez la parte más visible, la persona de su referente la señora Pontón, que no renuncia a sus postulados, sabe cómo presentarlos a una sociedad que no está para sustos. Por eso habla de una “caricatura” que es algo, aún distorsionada, que refleja una realidad. Lo que está por descubrir ahora es el auténtico objetivo de la lideresa opositora: si que el radicalismo se destierre o sólo que se disimule. Lo que sea, sonará, sin la menor duda. Y acaso no tarde mucho.