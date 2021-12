¿Perdió Sánchez entonces las elecciones?

Queda mucho tiempo aún (hasta 2 años) y un fuerte rebrote económico pos-COVID podría revertir la situación, pero Sánchez quizá tenga hoy perdidas las elecciones. La inflexión en la opinión se produjo con la gran victoria de Ayuso en Madrid alzando la bandera de la “libertad” frente a las restricciones, una indigna falacia. Sánchez hubiera podido jugar a fondo entonces la carta de la responsabilidad, manteniendo rigor máximo aunque disgustara a una mayoría, o bien echarse a un lado otra vez (la primera en junio de 2020) para no ser arrollado. Es obvio que optó por lo segundo. A las razones del voto y de la economía tal vez se añadiera la soledad ante una rebelión frente a la que no le secundaban muchas autonomías ni buena parte del tercer poder (tribunales) y el cuarto (medios), pero ese día desdibujó sus perfiles, ignorando el gran lema de no cambiar de caballo en mitad del río.