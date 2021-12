La ciudad está admirable

Hay ciudades que se han convertido en referentes de las grandes festividades religiosas que se celebran con masivas asistencias. Sevilla lo es de la Semana Santa, Toledo del Corpus y Vigo de las Navidades.

La diferencia es cronológica. Sevilla y Toledo son el escenario de las respectivas solemnidades desde tiempo inmemorial, pero Vigo, que festeja las Navidades también desde hace siglos, como prueba el bajorrelieve del tímpano de la colegiata, del siglo XV, en el que se representa la Adoración de los Reyes, no había destacado por esta conmemoración, que tenía un carácter tradicional, en la forma de desarrollarse y en el de los actos que se programaban.

Pero en los últimos años, por el modo de organizarla, y por el protagonismo que le ha impreso el alcalde, Abel Caballero, Vigo es la ciudad donde habita la Navidad, como señalan los múltiples anuncios que la jalonan en estas fechas.

Haberla convertido en lugar de referencia y en destino de vacaciones de miles de visitantes de diferentes autonomías e incluso de turistas extranjeros no se habría conseguido si Vigo no hubiera emergido por encima de las demás ciudades en la promoción de estas fiestas, pero sobre todo, si en Navidades no presentase un aspecto admirable.

Unas mínimas dotes de observación son suficientes para advertir que la gente está alegre. Basta recorrer las calles y fijarse en las personas de todas las edades que se mueven con aire admirativo entre los diferentes motivos ornamentales y decorativos, satisfechos de lo que están viviendo. Son unas Navidades de cine.

¡La ciudad está increíble en estas fechas! La calle de Policarpo Sanz, que se encontraba mortecina desde hace años, tras la desaparición de las entidades de ahorro y otros comercios, ha recobrado el mejor aspecto de vivacidad y de atracción para cuantos llegan. Este año ha sustituido a la de Príncipe, porque alberga el árbol gigante y otras estructuras festivas. Nunca ha estado tan animado como ahora este vial, que se ha transformado en referencia de estas Navidades.

Lo que imanta a las gentes de fuera son las luces, pero una vez empiezan a caminar por las calles se impregnan del contexto, desde los villancicos que crean una atmósfera propia a los diversos motivos navideños y elementos de ocio, desde la noria a los carruseles donde se entretienen los niños.

No han hecho falta las estridencias que se practicaron en otras poblaciones para llamar la atención o variar las tradiciones. No ha ocurrido en Vigo, donde se ha impuesto la planificación y el buen gusto, en convivencia con los símbolos religiosos indispensables de las fiestas –los belenes y los villancicos–, para crear el clima que hace a la ciudad admirable en este tiempo, en el que se percibe que la gente se encuentra a tono con el mensaje de paz que predomina en estas fechas.

Vigo, lo dicen las encuestas, es la mejor ciudad para vivir, y con el gran montaje escénico, al modo hollywoodense con que se reviste en estas fiestas, se ofrece como un espacio admirable para los vigueses y los que llegan de fuera.

Con las Navidades, Vigo se ha convertido en un icono que atrae a los forasteros, hasta el punto de que son pocos los que se resisten a fotografiarse ante uno de los grandes anuncios con el nombre de la ciudad, y poder mostrar al regreso a sus casas que efectivamente han estado en Vigo que es un lugar con encanto.

Por más que la imiten otras ciudades, y aunque el alcalde de Sevilla se haya dado el gusto de erigir un árbol articulado de cuarenta metros de altura, no va a conseguir sustraer a Vigo la primogenitura de ciudad donde habita la Navidad. A Sevilla irán los turistas en Semana Santa, porque ostenta la primacía procesional, pero en Navidades vienen a Vigo. Lleva mucha delantera para que otros se acerquen porque se ha ganado el copyright de las Navidades. Además, por más que otros alcaldes intenten imitar al de Vigo promocionando sus ciudades en este tiempo quedarán chafados, porque es inimitable.