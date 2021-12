La rabieta

Salimos del confinamiento a insultarnos como en el patio del colegio y no hemos parado. Nadie odia tanto como un niño en su rabieta, en esos instantes en que la sangre se le agolpa en el rostro y escupe su hiel a carrillo lleno. Lo sé porque fui uno de esos niños y casi me privaba, retorciéndome sobre el suelo. Me recobraba de aquellos ataques agotado y arrepentido, sin reconocerme ni recordar mis razones. Seguimos retorciéndonos. Nada nos agota. De nada nos arrepentimos.

A veces abro la puerta y temo que no estaré en esta España sino en la Alemania de Weimar, con los escuadrones de las SA y las bandas obreras buscándose a porra, adoquín y cuchillo por las calles. Oigo a la gente acusarse de nazi y comunista. Aunque nuestra tecnología se haya disparado, nos fascinan las pasiones del viejo siglo. Nos hemos estancado en ellas. El mercado editorial sigue produciendo decenas de obras cada año sobre Hitler y Stalin, convertidos en sumun de la maldad. Creemos excepcional lo común. Ellos no inventaron la vesania ni el genocidio. Si acaso, contribuyeron a industrializarlos. Yaveh ordenaba el herem, el exterminio sagrado de todo lo vivo. El terrorismo se ha practicado desde los asirios. Hitler se inspiró en la Conquista del Oeste para su Lebensraum. Los zares rojos heredaron sus métodos de los zares blancos. Esas pulsiones transitan latitudes y culturas. Podríamos motejarnos de suecos, que defendían la eugenesia, o de belgas, con sus manos amputadas en el Congo. O ser más precisos y autóctonos. “Eres un nacionalcatólico”, se gritarían en el Parlamento. "Rara vez protagonizamos la historia. Sus poderosas corrientes nos arrastran. El techo y la hogaza constituyen nuestra épica. No nos pongamos estupendos" Nos imaginamos arengando a las masas como Braveheart gritando “libertad” o como Enrique V proclamando a todos sus hermanos en el día de San Crispín. En Stirling y Agincourt aquellos soldados peleaban para sobrevivir un día más. Poco les importaban sus señores, que igual los deslomarían. Rara vez protagonizamos la historia. Sus poderosas corrientes nos arrastran. El techo y la hogaza constituyen nuestra épica. No nos pongamos estupendos. Un antivacunas al que vetan la entrada en un restaurante no es un judío con la estrella de David cosida en la solapa, privado de sus derechos civiles y cuyos cristales apedrean. No vienen a por ti ni vendrán a por todos. La comparación ofende. Convierte un debate sobre la colisión de derechos en democracia en aquella dialéctica de los puños y las pistolas que proclamaba José Antonio. Hanna Arendt escribió sobre la banalidad del mal. No lo practicaban demonios, sino oficinistas. Hemos caído en la banalidad del improperio. Con nazi y comunista sucede como cuando repetimos una palabra hasta que el sonido se despega de su significado y queda su piel seca. Existe aquello que pronunciamos. Necesitamos rebajar el discurso para acomodarlo a la realidad antes de que suceda al revés. No quedan demasiados nazis ni comunistas previos a Berlinguer, que aún crean en la dictadura del proletariado. Si todos lo son, nadie lo es. Cegados por la rabieta, sin grises ni matices, nos aletargaremos en la alerta y no sabremos reconocer a nuestros monstruos cuando despierten. Alguno ya ha entreabierto los ojos.