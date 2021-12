Navidad de consumo con retranca

No falta razón a quienes dicen que la Navidad es hoy solo un producto de consumo, dinamizado por mensajes publicitarios, pero ¿no lo es cualquier cosa en una sociedad de consumo?, y, además, ¿no recibe al final todo ello el aval definitivo del consumidor? Desde hace mucho los grandes anunciantes buscan moldear con sus mensajes no solo el “espíritu de la Navidad”, sino nuestro plan de vida, como aquel genial “vuelve a casa” nacido hace cuatro décadas. Hace casi un cuarto de siglo el espíritu mismo tomó cuerpo en aquel calvo misterioso de la lotería. Pero la creatividad de ventas siempre busca el más difícil todavía, que este año estaría representado por esa hiena de una plataforma de pago a la que, tras un merodeo por todo el spot, el espíritu navideño lleva a sonreír (no reír) al telecliente, aunque sin perder el rictus amenazador del depredador carroñero. ¡Demasiado real!