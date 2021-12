Reconozco que la primera vez que escuché la palabra fue con motivo de la famosa tortilla del gran Ferrán Adriá; aquella mezcolanza de huevos y patatas a la que el ingenio del más influyente cocinero del siglo 20 supo voltear como los ángeles, y hasta rivalizar con la de Santiago Teo o Betanzos. Lejos en todo caso de aquella sublime creación que ofrecía nuestro recordado Manolo desde un simple hornillo de la Cafetería Luna Bar de la Gran Vía. No sé si debiera avergonzarme esta ignorancia, aunque pecados mayores he cometido y alguna que otra absolución también he obtenido. Que, por cierto, siempre atribuí a la abnegada generosidad de quienes todavía continúan siendo mis amigos.

En todo caso, mejor nos iría si cualquier deconstrucción se hubiese quedado entre los fogones de Adriá; fuese para hacer una tortilla en copa triangular o lo fuese para transmutar una nécora en rodaballo. Que de todo era capaz. Pero sucede, sin embargo, que cuando la política mal entendida serpentea de modo ladino por entre las almas que dice querer salvar, hemos de poner pie en pared e implorar abrigo en el primer puerto que nos ofrezca cobijo. Aunque en algún caso hasta el de Punta Langosteira puede resultar insuficiente para dar calado a tanta razón. España afronta hoy un proceso de deconstrucción que amenaza con quebrar algunos de los pilares sobre los que se ha erguido nuestra sociedad, desde un sistema autoritario a una plena democracia. La misma que hoy, curiosamente, solo es puesta en solfa y hasta combatida a dentelladas por quienes, desempolvando manifiestos que llevaron la desolación el hambre y la pobreza allá donde engañaron, pretenden devolvernos a un país dividido, enfrentado, cainita, acomplejado y en definitiva empobrecido. Aunque para ello deban camuflarse entre los legítimos movimientos feministas, ecologistas, nacionalistas, cantonalistas y hasta animalistas. Que, precisamente por estar en democracia, cada uno puede lícitamente defender su causa. Quienes tenemos la dicha de haber nacido en este Occidente de raíces cristianas, que sin haber sido cuna primigenia del primer humanoide sí pudo adelantar generaciones en razón de la ciencia y su conciencia, nos hemos acomodado a la idea de que a todo tenemos derecho. Que todo se nos ha de dar con presteza y diligencia, sin reparar en méritos o capacidades. Como al niño la teta, al de la patera el subsidio o al sindicalista la pancarta. Aunque, cierto es, también en este campo hay notables excepciones. Con demasiada frecuencia surge la creencia de que nos trae al pairo lo que le pase a este país. Incluso son muchos los que imitando al Trueba del trofeo y la merced amagan con pasarse al enemigo cuando este nos ponga a tiro. Y ya sabemos en esta tierra que en tema de lealtades ha habido también vastas y sufridas decepciones. Que muchos fueron aquí los Viriatos cruelmente sorprendidos en la ingenuidad de su fe. Pero, creo, no obstante, insuficiente esta pulsión cainita para que esta España nuestra, como le llamaba Cecilia, continúe asistiendo por mucho tiempo impávida e inerme a esta deconstrucción emprendida por los custodios del cuanto peor, mejor. Desde los estertores del 15 de marzo al separatismo excluyente vasco o catalán, desde aquellos otros que, partiendo de una posición de respeto hacia una historia común entreverada de amores y pendencias, desenvainan hoy de nuevo los viejos arcabuces para resucitar aquellas dos Españas que helaban el corazón de Machado. “Desatinos de los que tampoco resultan ajenos el pensar y proceder de PSOE y PP; el uno por desoír la aritmética de las urnas; y el otro, por ignorar el sentir ciudadano” Desatinos de los que tampoco resultan ajenos el pensar y proceder de las dos grandes fuerzas PSOE y PP. Aquel, por desoír la voz de las urnas y pretender que cualquier suma aritmética representa una excelsa opción de Gobierno, sin reparar en las consecuencias que algunas golfadas de sus eventuales socios pueden representar para una fuerza que ha galvanizado con respaldo y solvencia la mayor parte de la historia democrática de España. Y el PP, por ignorar, no pocas veces, el sentir ciudadano que ciertamente precisaba de una eficaz acción de Gobierno, pero también de un liderazgo cercano sólido y definido, capaz de aunar voluntades y de marcar con firmeza y decisión los objetivos de la ingente causa que es dirigir España. Y ahí sigue; enredado en cómo amojonar en minifundio la inmensa capacidad política de Isabel Díaz Ayuso, sin acertar a comprender que solo en compañía de los mejores puede lograr el poder y, lo que es más importante, desarrollar la más adecuada acción de Gobierno. Siento un gran afecto por Casado, pero hemos de convenir que los liderazgos solo los consolida el poder y los diluye la oposición. Y al fin también vine a saber que fue un tal Jacques Derrida, filósofo él, quien introduce la deconstrucción como un instrumento para descuadernar palabras, ideas, conocimientos y hasta la realidad, y poder averiguar entonces qué esconden, cómo se han formado y como darles una vuelta. No perdamos la esperanza de que cuantos se afanan por destripar España descubran que no es un dragón a empalar y sí la permanente oportunidad de un gran proyecto común. Siempre, claro está, que no jueguen a forenses.