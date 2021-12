Resulta curioso que cuando somos niños sólo existan las cosas y la personas mientras las estamos viendo –teoría de la permanencia del objeto– y que en cambio, de mayores, sea al desaparecer de nuestra vista cuando su importancia aumenta. Así sorprende la nostalgia que nos provocan olores de la infancia, aquel pisito de estudiante, ese beso o un parisién en una tarde de verano. Y tal vez sea estadísticamente imposible que el resto de la vida no vuelva a saber igual un simple parisién o que ningún beso sea como aquel beso, pero emocionalmente sucede así. Porque recordamos no sólo su sabor, sino la emoción asociada a ese momento, y la emoción se pierde.

Vi hace unos días una miniserie española, “El tiempo que te doy”, protagonizada, dirigida y creada por Nadia de Santiago. Habla sobre la superación de una ruptura desde una premisa distinta, el tiempo que duró algo versus el tiempo que lo recuerdas. Así, cada capítulo comienza con una rúbrica del tipo: seis minutos de realidad, tres de recuerdo. La protagonista centra su batalla personal en acortar esos minutos hasta dejarlos a cero, hasta olvidar.

En el cine y en las novelas esas crónicas sobre el olvido son demasiado breves, se reducen a tres noches de lluvia mientras el cielo se mueve muy rápido, como en Breaking bad. Pero en la vida real el cielo pasa más lento. Porque algunos días sólo pasa una persona, pero pasa lentísima, como si nunca fuera a pasar del todo.

La serie termina bien. No es ‘spoiler’ porque “terminar” y “bien” son conceptos relativos que dependen de cómo le pillen a uno y con quién. Pero a los protagonistas de la historia se les ve el amor y eso no siempre es fácil. Quieres a alguien cuando su suerte es la tuya, cuando las cosas buenas que le pasan te parecen pocas y te importan. Es vivir el instante y querer vivirlo en el tiempo. Es saberte acompañado, dejarlo todo hoy para que mañana nada te frene. Que te pregunten si en tu vida hay más días cortos o más días interminables y saber que los primeros siempre ganan. Conocer todo de alguien y actuar como si ciertas cosas nunca las hubieras visto ni oído. Es estar seguro de la respuesta: ¿Me interesas, despiertas mis ganas, me apeteces, te llamaría sin motivo, echaría contigo mi tiempo a cambio de nada?