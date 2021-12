El respeto

Es probable que, de los cuarenta y tres años que hoy cumple la Constitución, este sea en términos políticos el que más evidencia la falta de respeto a las instituciones por parte de quienes forman el complejo entramado que gobierna y permite gobernar España. Y se dice lo que precede porque, hasta ahora, se habían multiplicado los desprecios, directos o tolerados, a elementos constitucionales concretos, desde la Jefatura del Estado a los Tribunales de Justicia –pasando por principios claves como el de la igualdad ante la ley o la equidad en el ejercicio de funciones democráticas esenciales como el reparto de recursos o el cumplimiento de compromisos–, pero ahora se atacan directamente pilares de la convivencia habida en casi medio siglo.

No es algo etéreo: hay reformas legislativas que eliminan esos pilares pretendiendo revisar la amnistía que permitió la democracia; anuncios oficiales de un gobierno regional de que se va a desobedecer un mandato judicial y. desde el Gobierno teóricamente de todos, se responde –increíblemente– que esa es solo una cuestión de los tribunales. Claro que siempre es posible empeorar, y como da la impresión de que este Gobierno solo aprecia la ley de Murphy, cuanto se ha citado, y mucho más que se podría añadir, es susceptible de mayor gravedad.

Se ha tomado un camino que lleva a situaciones críticas para el Estado de Derecho porque, a pesar de todo, nada ocurre para reparar los daños, potenciales y efectivos, que la manera de hacer del Gobierno central, algunos regionales y partidos que pretenden reventar el Estado están causando a la sociedad. Daños no solo políticos, sino económicos y sociales. Y hay algo –desde el punto de vista particular de quien lo escribe– aún más perverso: la falta de lealtad gubernamental activa no ya con el espíritu de la Constitución, sino con sus propias promesas.

Ese tipo de acciones y omisiones produce efectos tan malévolos como que un sector creciente de la ciudadanía apenas se interese por el sistema y por sus formas, que son casi tan importantes como el fondo. Aquí parece que ya nada importa, ni que se coaccione al gabinete desde un puñado de escaños para que los chantajistas vean cumplidos sus deseos hasta la presunta comisión de delitos que o no se investigan por orden aparente de poderes gubernamentales cuya obligación básica sería defender el Estado de Derecho.

El resumen de este cuadragésimo tercer aniversario de la Constitución Española es, al menos en opinión personal, desalentador. Porque los empecinados en apoderarse del presente –y quizá del futuro– a costa de corregir el pasado incluso en sus aspectos más favorables, están logrando el paso decisivo: dividir otra vez a España en dos mitades. Pero grupos de cada una de ellas, ubicados en los extremos, quieren hacer algo muy parecido a lo de Franco: contar la historia a su manera e imponer un pensamiento único que o se compartía o hacía “enemigos del Estado” a los discrepantes. Es la eterna paradoja de los extremismos, contra la que aún quedan algunos que advierten. Y curiosamente, dos de ellas desde Galicia: la primera en A Toxa, con Felipe González y Mariano Rajoy como protagonistas. La segunda, hace poco, en Santiago con el propio González y Alberto Núñez Feijóo. Ojalá que en un día como el de hoy, festivo y “puente”, quede tiempo para la reflexión y el respeto.