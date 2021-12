La vida de los niños, adolescentes y jóvenes se desarrolla cada vez más en un entorno en línea, y la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que potenciar esta tendencia. Desde la educación íntegramente no presencial durante el periodo del confinamiento más duro hasta las sucesivas fases de restricciones de acceso y reunión en espacios públicos, todo ha favorecido el desplazamiento de la socialización de lo físico a lo digital. No es de extrañar que, según diversos estudios, el incremento de las horas de presencia en redes de los menores haya conllevado también el trasvase de las conductas de abuso contra iguales hacia el acoso en línea, que ya antes de la pandemia se había convertido en un problema preocupante y de difícil abordaje.

El acoso escolar siempre se ha ejercido en espacios no controlados por los adultos, en los que el agredido queda aún más indefenso si cabe ante un agresor que desarma a la víctima a través del ataque a la autoestima, la intimidación y la coacción, cada vez más en grupo que individual, que busca que esta conducta tóxica quede impune imponiendo el silencio. Si estos espacios habían sido hasta ahora pasillos, momentos fuera de control en patios y salidas y entradas de la escuela, los lavabos escolares o la calle, ahora las redes sociales se convierten en nuevos lugares de riesgo.

Justo viene de celebrarse el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, promovido por la Unesco. Su directora general, Audrey Azoulay, ha destacado la importancia de centrar la atención, en este nuevo contexto, en el ciberacoso, al advertir de que “la educación formal debería proporcionar a los niños y los jóvenes determinados conocimientos y competencias: cómo comportarse con civismo en línea, desarrollar mecanismos de afrontamiento, detectar y denunciar la violencia en línea y protegerse a sí mismos y a otros de las diferentes formas de ciberacoso”.

En esta línea, el Parlamento gallego acaba de aprobar también la reforma de la ley autonómica para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, de manera que esta incluya específicamente las formas de violencia digital. De ese modo busca atajar el aumento de casos de ciberbullying, sextorsión, grooming, sexting, pornovenganza o la usurpación de identidad, claves o contraseñas. Es un paso necesario ante la escalada de delitos sexuales a través de las nuevas tecnologías, especialmente contra menores de 16 años, como corrobora la memoria anual de la Fiscalía Superior de Galicia. Igual que lo es que las leyes estatales se adecúen también a estas nuevas realidades de las víctimas de este tipo de violencia.

“La inclusión de la violencia digital en la reforma de la ley autonómica, aprobada recientemente por el Parlamento gallego, es también un paso necesario contra la escalada de delitos sexuales a través de las nuevas tecnologías”

Un reciente estudio sobre la percepción del bullying en España, el primero de este tipo que incluye la opinión de niños y jóvenes después de los grandes cambios que la pandemia deja en la educación y en la sociedad en general, reporta que en el caso de Galicia uno de cada cinco niños reconoce, delante de sus padres, que fue víctima de acoso escolar en algún momento. De ellos, en el 62% de los casos el acoso escolar fue psicológico (burlas, sobrenombres...), el 55% verbal, el 43% social (exclusión) y el 34% físico. El 16% de los niños que reconocieron haber sufrido acoso lo recibieron a través del móvil. Según ese mismo informe, Galicia es la comunidad en la que menos se cree (63% de padres y 55% de los profesores) que docentes y centros educativos estén preparados para combatir el bullying, con dos de cada cinco niños que aseguran haber asistido a casos de acoso en el centro sin que nadie hiciera nada para evitarlo o denunciarlo. La situación es global y se replica en todo el territorio nacional

Entre otras acciones es esencial persistir con mayor intensidad en la labor de formación a través de talleres en los centros. Se trata de que los escolares, que pueden ser agresor, agredido o testigo, adquieran recursos. En particular, imbuirles la necesidad de no ser neutrales, intervenir e informar rápidamente a los adultos. Y hacerles conscientes, como argumento disuasorio, de que la red no es el espacio anónimo en el que agredir de forma impune.

Con ser importante la labor de formación que lleve al alumno a no convertirse en agresor o, cuanto menos, a no ser espectador pasivo del maltrato, no debe olvidarse la importancia del papel vigilante de los adultos responsables de su bienestar, familias y educadores. En los casos en que todo ha fallado y las situaciones de abuso han llegado a consecuencias de extrema gravedad, desde acciones tipificables como delito a cambios forzados de entorno escolar, autolesiones o suicidios, entre la cadena de errores que acaban saliendo a la luz acaban apareciendo actitudes pasivas, complacientes, excesivamente contemporizadoras o incluso –lo que nunca debería suceder– culpabilizadoras de la víctima.

Aunque la sensibilización de los docentes hace que este tipo de actitudes sea ya excepcional, y la creación de equipos y programas de convivencia escolar sean la norma, no hay excusa para que pervivan actitudes de dejadez. Aún más cuando, desde la aprobación de la ley estatal de protección de la infancia el pasado mes de junio, se establece claramente el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito. Además de animar a los escolares a no ser testigos pasivos, también debe desaparecer cualquier vestigio de pasividad en la institución educativa.