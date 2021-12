Réquiem por El Cisne

El Cisne entonó su canto postrero hace algún tiempo, cuando anunció un cierre temporal en su bajo de la calle Real por la rehabilitación de la casa de Pedrosa, frente a la Fuente de los Tornos. Y ahora acaba de formalizar un adiós definitivo, que bien merece un réquiem afinado.

Al fin y al cabo, El Cisne tuvo una vida plena como ultramarinos con escaparate en su parte delantera y taberna en su parte trasera, en la mejor tradición que encarnaron Beledo y La Capilla, pasando por Juncal-El Burato.

El Cisne fue en síntesis un modesto local con hoja de servicios muy apreciados a lo largo de ochenta años y tres generaciones, endulzando los paladares más exquisitos, satisfaciendo los estómagos más exigentes, y entonando con el glorioso Pinarejo las almas de sus parroquianos. Lo resumía bien uno de sus slogans: “Si quieres llegar a viejo, bebe vino Pinarejo”.

A diferencia de El Ríos, puerta con puerta, El Cisne despierta hoy entrañables recuerdos entre tantos pontevedreses que vivieron sus distintas épocas, aunque siempre con un escenario similar: la tienda delante, con el largo mostrador a mano izquierda, y la taberna al fondo, con un banco corrido contra la pared y cuatro mesas de mármol blanco con modestas banquetas.

Francisco Pérez Méndez, su iniciador en 1941, y luego su hijo Francisco Pérez Paz, se ganaron la buena acogida del establecimiento en su doble función alimenticia y vinícola, por su entrañable afabilidad, su plena disposición y su insuperable hacer comercial. Principalmente el padre era un vendedor nato que nunca dejaba ir de vacío a nadie que entraba en la tienda.

Por su parloteo constante, fácil y ameno, la clientela bautizó a Paco con el apelativo de “mudo”. Y con Paco Mudo se quedó por sobrenombre.

Desde la triste postguerra, este primer Pérez de la saga familiar engordó poco a poco, una agenda de proveedores que nutrieron al ultramarinos de productos selectos y exclusivos, de superior calidad; sobre todo, de cara a las fiestas navideñas.

Mantecadas de Astorga, polvorones de Sevilla, borrachos de Cáceres, yemitas de Santa Teresa, turrones de Jijona…. Casi siempre con denominación de origen, el surtido parecía interminable: almendras, piñones, avellanas, nueces, pasas, higos, cacahuetes, pilongas. El Cisne resultó una tienda gourmet que se adelantó mucho a su tiempo.

El Cisne se situó así en una posición ventajosa sobre sus competidores directos cuando llegaron los felices años 60. Entonces vivió su mejor época.

Al margen de la Navidad, el ultramarinos ofrecía todo el año algunos de aquellos productos más apreciados, amén de unas conservas de ventresca o cogote de bonito del Cantábrico, para combinar con unos pimientos de Navarra.

Su gran escaparate de marco verde mostraba en tiempo de Carnaval los géneros imprescindibles para preparar un buen cocido: lacón, chorizo, oreja, etcétera. Además, su clientela sabía bien que el secreto para hacer unos buenos callos estaba en las esencias que preparaba Paco Pérez. Todas estas cosas y muchas más, aún recuerdan unos cuantos pontevedreses que militan en la tercera edad y que retienen a El Cisne en su memoria viva compartida.

Por otra parte, parroquianos con galones y chiquiteros empedernidos tampoco olvidan la entrañable trastienda de aquel establecimiento señero, parada obligatoria en la genuina ruta del Pinarejo por el casco viejo adelante.

Otro tanto puede afirmarse de la siguiente generación de chicos y chicas en edad de merecer, cuando se iniciaron en el vino de pasa, tan dulce como traidor, que hacía estragos entre quienes aprendían a beber de mala manera para sentirse mayores. Como miembro de su joven quinta, Enrique Acuña rindió tributo a El Cisne hace veinte años con una entrañable semblanza, que hoy se lee con gusto.

Muchos aspirantes a maestros se las vieron tiesas con la asignatura de Música, hueso duro de roer con Raymunda Lusquiños, que siempre se negó a aceptar su condición de “maría”. A salvar ese escollo contribuyeron no poco las post clases de la Academia Cervantes que don Jesús Lorenzo de Acebedo, excelente profesor y fino violinista, compartió periódicamente con algunos de sus alumnos en la trasera de El Cisne.

Aquellos mozalbetes guardan imágenes muy afectivas de tales encuentros -no clases propiamente dichas- que regaban con chiquitas o pasitas, donde la bonhomía de don Jesús obraba el milagro de implicarlos en algo que les interesaba solo lo justo para aprobar. Algunos terminaron por aficionarse a la música por obra y gracia de tan buen maestro.

Más inverosímil resulta el extraño maridaje entre el vino y el latín que en aquella taberna practicaron Jesús Chaín y Xosé Fortes. El primero, una rara avis de ex seminarista metido a inspector de policía, instruyó allí al segundo, ya oficial del Ejército en busca de su anhelada titulación universitaria.

“Chaín era un portentoso latinista y estaba convencido de que el Pinarejo contribuía mucho a traducir bien a Cicerón”. Fortes no tiene ningún reparo en aceptar con una amplia sonrisa que profesor y alumno terminaban más que alegres en ciertas ocasiones por razones obvias.

El Pontevedra del Hai que roelo en Primera División, dio muchos, muchos días de vino y rosas a El Cisne. Allí se entonó con entusiasmo el himno granate a cuenta de grandes victorias. “Pontevedra, Pontevedra, el equipo del tesón…”

Y entre las tertulias propiamente dichas de El Cisne, el arquitecto Enrique Barreiro considera memorable la charleta mañanera que congregaba Isaac Iglesias, más conocido por Fukis, un bohemio incorregible que hacía las delicias del personal por su inverosímil anecdotario. Una vida novelesca, en suma.

Hijo del secretario particular de Barrié de la Maza, su padre le dio a elegir entre el Banco de España y el Banco Pastor, para procurarle un sustento. Fukis eligió el primero porque allí se trabajaba menos y así se avecinó en Pontevedra.

Tras un primer cierre obligado por su propia dinámica, El Cisne reabrió a finales de 2008 por obra y gracia de Santiago Pérez Carral, nieto e hijo de los dos Paco Pérez. Él se empeñó inútilmente en recuperar su espíritu de antaño. El Cisne volvió a ser El Cisne en otra época bien distinta donde nada fue ni es igual que entonces. Y acaba de rendirse a tal evidencia.

Aquellas exquisiteces de El Cisne quizá vinieron de otras anteriores que allí dispensaron las confiterías de German Pedrosa y de Aurelio Marzoa. Eso contaremos la próxima semana para cerrar la historia de la casa de Pedrosa.

El Ríos, vecino de al lado que no acabó bien

A mediados de agosto de 2004, FARO también anticipó el cierre del Ultramarinos Ríos por boca de su propietaria, Alicia Ríos, que estuvo al frente después del fallecimiento de su padre, iniciador y motor del negocio. Desde finales de la década de 1950, el Ríos trató de hacer la competencia a El Cisne, su vecino de al lado, a su imagen y semejanza; es decir, con tienda y taberna, aunque de distribución interna bastante diferente. Ríos para aquí, Ríos para acá, no solo dio su apellido al negocio, sino que pronto terminó por eclipsarlo. La impronta de su propietario fue muy fuerte entre la clientela de la taberna trasera, en su origen llamadas tascas de vergonzantes porque ocultaba de murmureos inquisidores a personajes venidos a menos, muchos de los cuales ahogaban sus penas con chiquitas que pagaban otros. Entre la taza de Pinarejo y el vasito de vino de pasa, amén de sus bocadillos de atún con pimiento rojo, o los cacahuetes de acompañamiento, la parroquia creció y se consolidó cuando el pequeño local dispuso de un televisor en blanco y negro que atrajo a mucho personal. El Ríos quizá fue la primera taberna que contó con uno de aquellos receptores tan aparatosos. Algunos clientes iban con sus hijos pequeños por las tardes de los fines de semana para que disfrutaran con Rin-Tin-Tin o Bonanza, mientras ellos tomaban sus chiquitas y parloteaban con amigos y tertulianos. El Ríos de Ríos tenía su parroquia, bien diferenciada de la clientela de El Cisne. Solo unos pocos simultaneaban ambas tabernas sin sentir ninguna incomodidad. Pero lo habitual era que cada uno ocupase su lugar, hasta que irrumpió la juventud y lo trastocó casi todo. Después del fallecimiento del padre, se hizo cargo del negocio su hija Alicia Ríos. Para entonces, El Cisne ya había marcado una diferencia considerable a su favor, tanto en su vertiente de ultramarinos, como también en la taberna. No había color ni punto de comparación entre uno y otro. Cuando en el casco viejo surgió una movida ciertamente perniciosa en su coqueteo con la droga, al tiempo que el botellón impuso su ley, El Ríos se convirtió en un lugar de referencia para la juventud más perdida. Las estanterías del ultramarinos, que en su día acogieron unas exquisiteces muy apreciadas, pasaron a albergar casi en exclusiva botellas de alcohol para su venta directa, porque todavía no estaba reglada ni prohibida a menores. Y del ambiente reinante en la taberna, mejor no decir nada y correr un tupido velo para no despertar ningún demonio enterrado. En definitiva, El Ríos envejeció mal y la factura que pagó fue muy cara. Nadie guarda un buen recuerdo de aquel triste final. Lo mejor que pudo hacer y de hecho hizo doña Alicia fue solicitar un permiso al Ayuntamiento para reformar el local. De aquel lavado de cara y algo más, surgió el bar Ponte Tapas, que garantiza hoy una comida honesta y una atención siempre correcta.