El marco financiero de las CCAA

Esta semana me tocó clausurar los XIV Encuentros Técnicos de los Organismos de Control externo de las comunidades autónomas (CCAA); en Galicia, el Consello de Contas. Mi intervención se centró en definir el marco actual y el horizonte que se dibuja ya a corto plazo. Vayamos por partes.

Desde un punto de vista financiero, las comunidades se encuentran en una situación de calma y placidez. El Gobierno central optó ya en 2020 por protegerlas mediante la creación de fondos extraordinarios que permitieron cubrir todos los gastos provocados por la pandemia, no notar la caída de ingresos e, incluso, reducir su déficit. Por su parte, el Banco Central Europeo se ha encargado de que la deuda emitida por el Tesoro español, en parte para cubrir necesidades autonómicas, se colocase sin problemas y a tipos que rozan el 0%. Lo nunca visto.

Pero todo esto va a cambiar en 2023. Volverán las reglas fiscales, el Banco Central Europeo dejará de comprarlo todo y el ajuste presupuestario comenzará inevitablemente. Ante esa situación, hay que prepararse. Necesitamos evaluar nuestro gasto público para descubrir dónde ajustar sin generar daño en los servicios; necesitamos una reforma fiscal que recaude mejor y, a expensas de la decisión política del Gobierno que toque, más; necesitamos tener bien identificados en los presupuestos el gasto extraordinario provocado por la respuesta al COVID, para evitar que se convierta en estructural cuando el virus sea historia. Precisamos también contar con un sistema de financiación autonómica revisado y, sin duda, con la capacidad para gestionar en tiempo y forma los proyectos financiados por los fondos europeos. Como escribí en su día, me pareció un error no contar con las autonomías desde el primer minuto para identificar proyectos público-privados realmente tractores que merece la pena apoyar, para que los recursos Next Generation no acaben gastados en actuaciones menores. No obstante, en esto estamos a tiempo de cambiar.

Vaticino que el trienio 2023-2025 va a ser particularmente complejo para los Gobiernos autonómicos y sus responsables de hacienda. Hay que aprovechar el año 2022 para prepararse para la travesía.

*Director de GEN (Universidade de Vigo)