Si hay palabras en nuestra lengua que son incapaces de agotar, con los significados que se recogen en el Diccionario, la realidad que tratan de definir, el amor es una de ellas. Por eso, además de exponer seguidamente sus acepciones gramaticales y reflexionar sobre ellas, en esta ocasión para cumplir con mi objetivo de sugerir ideas me voy a ayudar de una obra literaria, titulada El Profeta.

Gramaticalmente, según el Diccionario de la RAE, por amor se entiende, entre otras cosas: “1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4. Tendencia hacia la unión sexual. 5. Blandura, suavidad”.

Es posible que para muchos de nosotros el amor sea todo eso y mucho más, y que al ser el amor tan complejo este sea uno de los casos en los que el Diccionario con todo su arsenal de palabras se ha quedado corto. Y como pienso que con mis limitadas fuerzas descifrar enteramente su significado es una tarea inalcanzable permítanme que, como les anunciaba, me sirva de algunas de las reflexiones contenidas en la citada obra literaria.

Como muchos de ustedes sabrán, El Profeta es una obra escrita por el gran ensayista libanés Gibran Khalil Gibran (1833-1931), publicada en árabe e inglés y traducida a muchos idiomas, entre ellos el español. En ella, el santón Al-Mustafá, antes de subirse al navío en el que va a regresar a la Isla donde había nacido, fue despedido en loor de multitud por el pueblo de Orphalese. Una vidente, llamada Almitra, le pidió a modo de despedida: “Háblanos y danos de tu verdad”.

Fue así como el profeta respondió a las preguntas que le iban haciendo los habitantes del citado pueblo sobre distintos temas, de interés humano universal, como el amor, el matrimonio, la libertad, la religión, los hijos, el trabajo y otros análogos. Por sorprendente que pudiera parecer, el primer tema sobre el que le pidieron a Al-Mustafá que les hablase fue sobre el amor. Y el Profeta, entre otras cosas, les dijo: “Cuando el amor os llame, seguidle, aunque sus caminos sean agrestes y escarpados. Y cuando sus alas os envuelvan, dejadle, aunque la espada oculta en su plumaje pueda heridos. Y cuando os hable, creedle, aunque su voz pueda desbaratar vuestros sueños como el viento asola vuestros jardines. Porque así como el amor os corona, así os crucifica. Así como os agranda, también os poda”.

“Me sorprendió que las primeras palabras de ‘El Profeta’ sobre el amor fueran sobre su vertiente dolorosa”

No sería sincero si no confesase que me sorprendió que las primera palabras de El Profeta sobre el amor fueran sobre su vertiente dolorosa. No sé ustedes, pero yo relaciono el amor con la felicidad. Si estuviera tumbado en el diván de un psicólogo, como se ve en algunas películas norteamericanas, y me pidiera que relacionara las palabras que me fuera diciendo con otras, ligaría amor con felicidad. Y no solo por la enorme importancia que tiene el amor de pareja, sino sobre todo porque el estado en que se encuentra habitualmente el que ama es de una grata satisfacción que lo mantiene en una placidez y un sosiego muy reconfortantes.

Por eso, insisto, me sorprende que lo primero que destaca Al-Mustafá del amor es su carácter doloroso; habla de caminos agrestes y escarpados; nos dice que entre el plumaje que nos envuelve puede haber instrumentos agudos que nos den punzadas; y añade que el amor puede llegar a tener una voz huracanada que asole nuestros sentimientos.

A mi parecer, es verdad que el amor puede ser todo eso, porque es una relación bilateral y, por tanto, resultar incompleta ya que no basta con amar para ser indefectiblemente amado. Por eso, sorprende que en las acepciones gramaticales de amor se preste tan poca atención al amor no correspondido. Es como si la propia Real Academia Española de la Lengua hubiera encomendado a los escritores ocuparse por entero, no del desamor, palabra que también figura en el Diccionario, sino del amor no correspondido, de ese amor de doble cara, en el que no hay dos amores recíprocos, sino dos amores que caminan por senderos paralelos.

Pero no sería intelectualmente honrado si no añadiera de inmediato que Al-Mustafá también habla del amor feliz y correspondido. Dice, por ejemplo, “no penséis que podréis dirigir el curso del amor, si os halla dignos, dirigirá él vuestro curso”. Y añade que “si amáis y habéis de tener deseos que sean así: “de despertarse al alba con un corazón alado y dar gracias por otra jornada de amor; “…de volver a casa al crepúsculo con gratitud. Y luego dormirse con una plegaria en el corazón por el bienamado, y con un cante de alabanza en los labios”.

El ejemplar que guardo de esta obra contiene unas palabras escritas a mano sobre el amor con las que voy a despedirme: “Tu amor es la llama que enciende las velas que alumbran mi corazón y es, al mismo tiempo, el soplo de aire que las apaga”. Al leer hoy este pensamiento creo que se trata de una descripción del misterioso binomio amor y desamor: es casi imposible saber porqué surge y también porqué, a veces, se acaba.