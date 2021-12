Mientras tecleo estas líneas la cotización de Inditex se mece, tranquila, dentro de la tendencia general del mercado de valores. Pasado el inicial impacto tras el anuncio de los cambios en la cúpula directiva, se impone la dulce perspectiva de las ventas de diciembre y la global de un año, éste, que batirá en facturación y beneficios a 2019. Lo normal en casa Inditex. De hecho, si algo caracteriza el devenir del imperio textil en las últimas cuatro décadas es precisamente eso, la normalidad. Una normalidad, eso sí, aparente, de puertas afuera. Dentro habita un monstruo, como el pulpo, en permanente alerta, transformación y adaptación, captando los mínimos movimientos de su presa, el mercado. Este carácter ambicioso y este espíritu innovador, se deconstruye desde hace décadas en las escuelas de negocios en busca de las claves de su éxito. La fórmula no es secreta, pero sí inalcanzable para los competidores. Inditex va siempre un paso por delante y por eso es líder mundial en su sector.

Esta constante excelencia productiva, distribuidora y comercial, ha generado a lo largo del tiempo una nutrida clase media, muy reconocible en el país, al norte de Compostela. Ingenieros, economistas, abogados, arquitectos, diseñadores, patronistas y confeccionadores, entre otros muchos oficios especializados, sostienen el pulso económico del área metropolitana coruñesa con una perspectiva valiosa y singular: la de los mercados globales. No es desdeñable, para Galicia en su conjunto, la acumulación de saberes que estos profesionales forjados en la competencia, nos aportan en cuanto a potencialidades emprendedoras de futuro.

Los tropiezos y errores, que los habrá habido, se han sabido depurar en la war room y los éxitos, constantes y analizados al detalle por los analistas de todo el mundo, se han venido digiriendo sin alardes, algo valorado en el país. El liderazgo inspirador de Amancio Ortega es inseparable de esta trayectoria, desde el aliento inicial a este momento de relevo directivo y generacional. Marta Ortega sucederá como presidenta no ejecutiva a Pablo Isla, quien lo es todavía con todos los poderes de decisión en su mano. Por ofrecer un cabo suelto entre tanta perfección, diré que Isla me ha traído el recuerdo de aquel personaje de Melville, Bartleby, de oficio escribiente, quien a partir de cierto día se negó a realizar determinadas tareas con aquella fórmula tan cortés como definitiva: “Preferiría no hacerlo”.