Una Navidad como fianza

Conocer a una persona no significa saber qué le pasa, para eso hace falta implicarse, que es algo poco frecuente, un verbo reflexivo en peligro de extinción; como acordarse, esforzarse, arrepentirse.

Si alguna vez tuviésemos la opción precarcelaria de una única llamada, casi todos nos decantaríamos por una conversación resolutiva, cien por cien práctica, carente de rasgos emocionales. Nos valdría con acudir a nuestra lista de conocidos para que alguno nos pagase la fianza. Sin embargo, si en cualquier otra circunstancia tuviésemos que decidir a quién llamar, para sin explicaciones pedirle ¡sácame de aquí!, entonces la lista se reduciría probablemente a una sola persona. Es la diferencia entre la necesidad puntual de ser rescatado y la necesidad vital de que alguien te salve. Aunque salvarse también esté en desuso.

Escuché hace poco que compartir historias es como una transacción; cuando alguien te cuenta una historia suya, le debes otra de igual valor a cambio. Sería imposible hacer una transacción así con la Navidad, porque dos mil años después, sigue sin existir una historia de igual valor a la suya. Sin embargo, la Navidad sería una buena opción para esas necesidades vitales reflexivas, porque estés donde estés y aunque no se lo pidas, la Navidad te rescata. Te hace viajar en el tiempo, acerca las sillas, te lleva de fiesta, saca fotos de tu mejor perfil, hace tu casa más bonita, te vuelve pequeño y muy grande a la vez, conjuga todos los verbos buenos, se implica.

Escribe esta semana, Lorena G. Maldonado, a propósito del fallecimiento de Almudena Grandes: “Tú inauguraste las cosas que amo, las cosas en las que creo; qué terror no haber podido decírtelo. Leyéndote toqué verdades nuevas y el mundo me pareció más ancho, más hermoso y complejo y henchido a misterios. Una vez tuve catorce años… ese libro tuyo me cambió la vida entera.”

No leí “Malena es un nombre de tango” a los 14, pero fui niña en Navidad y eso me cambió la vida entera, y eso inauguró las cosas que amo, las cosas en las que creo; y lo seguiré diciendo cada año porque sería un terror no hacerlo.