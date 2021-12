José Afonso. Todas as Cançoes, de Guilhermino Monteiro, Joâo Lóio, José Mário Branco e Octavio Fonseca (2021). Editado pola Associaçâo José Afonso (AJA), reúne tódalas partituras, letras e diagramas de acordes de 159 cancións que gravou o Zeca, exceptuando apenas os fados de Coimbra de autoría allea que el interpretou.

En Faro da Cultura (16-01-2014) publicamos: “Enquanto há força. Na homenaxe a José Afonso “Zeca”, celebrada en 2013 na Casa da Música do Porto (2013), foi considerado, en palabras de Luis Pastor, militante da cultura que entendeu a música como un canto á colectividade, como un símbolo da democracia e da liberdade. Para J. M. Branco, o seu xeito de cantar, é extremadamente orgánico, cunha voz misteriosa, espontánea...Trátase dun caso excepcional en calquera parte, comparable aos grandes cantautores de calquera pais do mundo.

José Afonso (1929-1987), teceu unha forte relación con Galiza, non só nos seus concertos e nas moitas amizades que cultivou, senón tamén na comprensión do facto popular e nacional da Galiza. El mesmo diría: “A Galiza é para min unha especie de Patria espiritual. Foi unha experiencia marabillosa. Algo especial. Talvez ninguén me entendese como na Galiza”. Era un apaixonado polo noso idioma e a nosa cultura, aspectos que sempre defendía publicamente. E, asemade, declaraba a necesidade dun intercambio cultural, permanente, entre a Galiza e Portugal.

Nunha xira histórica por Galiza en 1972 o autor de “Grândola, vila morena”, composta o 17 de maio de 1964, é acompañado polo cantautor Benedicto e o músico Xico de Cariño. Actuaría en Ourense, concerto que contou coa presencia de Blanco Amor, Acisclo ou Xaime Quessada. A primeira interpretación publica de Grândola, tería lugar no Burgo das Nacións en Compostela, o seu parque leva o seu nome inaugurado en 2009), o 10 de maio 1972. Grândola, serviría de contrasinal de cara o inicio da Revolución dos caraveis do 25 de abril 1974.

Grande mestre da música popular portuguesa, na que ela ten de universal e de artisticamente superior, non se pode arrombar ao Zeca na gabeta da canción de intervención, sería non comprender que a dimensión da súa obra que está ao nivel do mais importante que se fixo na música popular universal do século XX.

Carla Sofía Amado, responsable do Centro Camôes en Vigo, comenta: “José Afonso fixo que varias xeracións de portugueses se identificasen e decorasen as súas cancións, e ao mesmo tempo, as integrasen na que é a tradición cultural portuguesa. Porén, o Zeca, conseguiu mais ca iso. Conseguiu coa Galiza completar o ultimo vértice do seu triangula máxico Africa - Portugal, influenciando músicos, poetas e escritores que ate hoxe nel se inspiran”.

Os galegos sabiamos e cantabamos moitas das súas cancións na década dos anos 70 como o Milho verde. Este extraordinario cantautor con lentes e ar distraído, soubo deixarnos un grandísimo legado: a posibilidade de que as palabras e a música poden ser a arte que nunca se esquecerá, así como, o seu exemplo de cidadanía que aínda hoxe recordamos, ca posibilidade de soñar nun mundo novo, sen muros e ameas.

AJA, creada en Setúbal en 1987, seria presentada en Gondomar en 2013 (Estudos Miñoranos) e Vigo (Café UF). AJA Galiza constituiríase, e ten a sede, en Santiago de Compostela. Mais de 20.000 persoas asistimos en Castrelos á merecida Homenaxe a José Afonso (1985); Pontevedra organiza a Gala “Sempre abril Sempre” transmitida pola TVG (2007); O Colectivo Zeca Afonso reviviu no Auditorio de Cangas (2010) 30 anos despois de que actuara no Cine Calvar; Tributo ao Zeca no Teatro Municipal de Tui (2013)... . Moitas cidades e vilas galegas A Coruña, Ferrol, Vilagarcía, Bueu...téñense sumado a lembranza deste grandísimo cantautor.

*Médico Psiquiatra. Psicanalista. Membro da Asociación Cultural Pertenza