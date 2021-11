Si ho l´età

“No ho l´età./No ho l´età/per amarti./No ho l´età/per uscire/sola con te...” Sen dúbida que moitos/todos aqueles de entre Vdes. –sempre moi amables lectores destas páxinas semanais– que, a diferencia diso mesmo que veñen proclamar os versos, si que teñan idade dabondo (idade para o que sexa mester, claro é), han de lembrar como lle cómpre a célebre cantiga que interpretara unha anxelical Gigliola Cinquetti aló por volta da Eurovisión de 1964. Sempre de acordo, daquela, coas estrofas e mais as corcheas da diva veronesa, o namorado/a ha de agardar –“nell´attesa che venga quel giorno”– mentres el/ela e mais a correspondente parella van vivindo “un amore romantico”. En fin, así resultan –ou, moito mellor, resultaban antes do estoupido da xeira irada do reguetón– as cousas da lírica musical.

E vale; de acordo; ok McKey: non hai que precipitarse. Agora ben, semella aínda que tampouco convén retrasar, sen máis/demasiado, a cousa, e deixarmos que “se nos pase o arroz” e que as uvas se tornen pasas. E é que, ao cabo e como xa foi sentenzar o noso gran Castelao, os vellos non deben de namorarse. E iso por máis que, en realidade –e velaí ese triste e fermoso relato de Italo Svevo, “A historia do bondadoso vello e da fermosa moza”– si aconteza, porén, que os maiores se prenden, engaiolan, embelesan, enfeitizan..., e tanto!, feridos decote pola frechas da paixón, as cales –e como outro ser seráfico, que atende por Karina, nos anunciara– deveñen repartidas entre tutti quanti, toda vez que “Cupido viene y va.”

Así pois, amores nenos, amores xuvenís, amores adultos, amores serodios, amores de perdición, amores no tempo do cólera... incluso o amor constante, para alén da morte; amor inmortal que nos deprendeu o inmortal Quevedo. E amor fiel, que, se ben non inmortal –posto que é chama–, se amose infinito mentres dure, como foi acrecentar, decote no ronsel quevediano, esoutro grande da terra brasileira, Vinicius de Moraes.

Daba conta da nova este venerable rotativo nos pasados días: eis que, de acordo cun informe elaborado pola Sociedade Española de Medicina Antienvellecemento –o título do tal, “Idade cronolóxica /vs/ idade biolóxica: que idade coidan que teñen os españois?”– tal parece que até un 60% dos nosos compatriotas vén considerar que o seu aspecto físico –e supoño que asemade mental– resulta ser aquel mesmo dunha persoa con cinco anos menos de andaina; é dicir, que alguén, poñamos por caso, que xa cumpriu os cincuenta e cinco outonos interpreta que, en realidade, aparenta cincuenta, ou poida que aínda algunha menos, primaveras no seu haber. E xa disparados –“unha vez vidos arriba”, que diría a rapazada–, sucede así mesmo que aqueles e aquelas que sobrepasan os setenta estiman que a súa imaxe non vai para alén dos sesenta. Desde logo e chegados aquí, aínda ben que o inquérito non explica o que acontece cos que xa traspasaron a barreira dos oitenta e/ou dos noventa. Acaso coidan os tales que se amosan, diante dos demais, como uns “chavalitos/as”, “yogurines/as” de corenta? Xa que logo, os españois e mais as españolas talmente a actuarmos como a raíña malvada de Brancaneves? “Espelliño, espelliño dos meus amores, dime: quen vén resultar o máis fermoso/a máis fermosa deste reino?” De certo nin quero colexir que cousa acaecerá na conxuntura de que o aristrócrata do caso exerza a titulación de emérito. E é que como outra canción replica –e a historia recente nos ensina–: “caballo viejo no puede dejar la flor que le dan.”

Cabería, desde logo, indagarmos arredor do que lles sucede a italianos, franceses, alemáns... toda sorte de gringos e de guiris situados na mesma tesitura ca nós. Tamén eles coidan figuraren, entón, máis novos e novas do que declaran os seus respectivos documentos de identidade? Coido que foi, precisamente, un guiri –de cuxo nome prefiro non facer memoria aquí– quen xa explicou que non é que os anos pasen axiña, eles sós, senón que semellante proceso apenas ten lugar para aquel/aquela que de veras envellece. Non obstante, este cronista xulga que andou máis acertado Graham Greene cando retrucou da súa parte que, no fondo de nós, sempre temos a mesma idade.

“Dilapidador de encanto, por que gastas/en ti mesmo a túa herdanza de beleza? (...) Fermoso egoísta, por que abusas/do que se che deu para que ti deses?/ Avaro sen proveito, por que empregas/suma tan grande, se vivila non acadarás?” Máis unha vez, creo que o Bardo –e disimulen Vdes. esta miña, e á súa vez, dilapidación de citas– leva a razón: a razón da razón, pero esoutra do corazón. Porque, ao cabo, e por moito que teimemos en deter os ponteiros do reloxo, cando toque partir..., que saldo tolerable será o que deixemos? Daquela, meus e miñas: cantase o que cantase a inmaculada Cinquetti; responda o que nos responda o espello co conto... a resposta é si: adiante, non abxuremos de nada. Teñamos idade.