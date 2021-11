¿Puede haber verdadera formación sin reflexión ético-filosófica?

Hay mucho ruido y mala información acerca de la situación en que queda la Filosofía con la nueva ley de educación, la llamada ley Celaá (LOMLOE). Se ha podido leer a columnistas célebres diciendo que la Filosofía “desaparece”, y, recientemente, un joven filósofo alemán no ha tenido reparo alguno en proclamar que lo que se hace con la Filosofía en España es “un crimen contra la humanidad”. Todo esto es disparatado, pues, en la nueva ley, la filosofía gana posiciones en el bachillerato al convertirse en materia común para todos durante los dos años de su duración. Pero se da al mismo tiempo una restricción de su presencia en la ESO; y esto es lo que ha disparado las críticas que se han desbocado en esas generalizaciones, que más que abusivas son sencillamente falsas. Esa restricción sí nos parece cuestionable, y es lo que aquí queremos criticar sin perder la ecuanimidad que exige reconocer aquello en lo que sí se ha avanzado.

Sorprende que, al poco tiempo de que se llegara a un acuerdo parlamentario (2018), unánime por una vez, sobre la necesaria permanencia de la filosofía en los estudios de secundaria, el partido socialista proponga una nueva ley de educación en la que una parte de aquel acuerdo se incumpla anulando la materia opcional de Filosofía de 4º de ESO, a la vez que elimina parcialmente la materia de Ética de ese mismo curso y no sigue lo que a nuestro juicio era una recomendación capital, la de recuperar el ciclo de tres años de educación en Ética; todo lo cual supone negar a aquellos alumnos que no prosigan sus estudios un mínimo contacto con la reflexión filosófica, que en muchas de sus expresiones tuvo a esa escuela para la vida que es la Ética, como núcleo de toda su ocupación, como lo encarnó, emblemáticamente, Sócrates, ese hombre que nada escribió pero que no dejamos de repensar.

¿Cómo puede abandonarse una disciplina que, con un horario adecuado, dé a todos los futuros ciudadanos la posibilidad de reflexionar críticamente sobre los valores que habrán de guiar su conducta, su relación con los demás y consigo mismos, la forma que han de cobrar su ser y su vida? Se deja, entonces, al alumno sin asistencia educativa respecto de la posibilidad de filtrar racionalmente, de someter a examen crítico todas esas pautas y hábitos adquiridos, modelos comportamentales, valores, formas de conducirse que son asumidas, a menudo de manera inconsciente, a partir de los medios más heterogéneos (familia, instituciones, medios de comunicación, grupos sociales, etc) en que crece y se desenvuelve.

No puede haber cuestión más importante para uno que saber acerca del mejor modo de ser un ser humano, de cuál ha de ser el mejor carácter (ethos), esto es, eso que se forma a través de cada decisión conductual, que con su reiteración conforma hábitos (ethoi) y estos toda una personalidad, de elegirse y elegir con ello también la sociedad que se quiere.

“Nada o muy poco es ya natural, no lo es la pandemia que sufrimos, no lo es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad...”

Ni siquiera los mismos valores transmitidos a través del propio sistema de enseñanza podrán tener la posibilidad del escrutinio crítico. Esto es, el sistema los transmitirá dogmática, doctrinariamente, incurriendo en esa frecuente actitud del que en la forma desmiente el contenido, como el profesor autoritario que quiere educar en la libertad. Eso es lo que ocurre si no se habilita un lugar en el que todo eso sea reflexionado. La contradicción no puede ser mayor, pues la nueva ley, en realidad un conjunto de enmiendas a la anterior, y que de nuevo, no se somete a un debate por parte de los propios afectados, por todas partes habla de valores, de educación de la madurez y de la autonomía crítica, equidad, etc. Y también, cada vez más, la sociedad constata la necesidad de individuos más capacitados reflexivamente y protegidos ante la enorme potencia de manipulación de los medios, ante la cantidad ingente de información disponible, de la omnímoda recepción de aleatorias influencias, ante la disparidad entre la disponibilidad en el manejo de artefactos, de graves consecuencias en su mal uso, y la precaria madurez del usuario, el contraste entre las habilidades técnicas del individuo y su endeblez reflexiva, entre la carga de las decisiones y la débil formación moral. ¿No nos lo han reflejado hasta la sociedad todas esas imágenes cinematográficas de fornidos individuos con atuendo cavernícola pero que portan armas de alta tecnología de destrucción masiva?

Nuestras sociedades no son, no lo son desde hace ya mucho tiempo, conformadas por tradiciones que los distintos grupos y clases no tienen más que prorrogar en sus conductas. Son sociedades diferenciadas y complejas, en que es preciso asumir distintos papeles, en que la posición social no está definida, en las que el individuo se torna vulnerable y frágil en la medida en que ha de determinar autónomamente su propio ser, su proyecto vital, su devenir cada vez más inestable, heterogéneo y nuevo. Son sociedades sin homogeneización, conformadas por una pluralidad de códigos, de culturas y religiones, y en las que los estatutos sociales e individuales son continuamente cambiantes y puestos en cuestión; en las que constantemente se ponen atinadamente en juicio muchas de nuestras enraizadas conductas, prejuicios, actitudes, puntos ciegos, respecto de los que diversos movimientos nos demandan acertadamente un cambio: feminismo, movimiento LGTBI, ecologismo, pacifismo, antirracismo... Necesitamos, por tanto, y cada vez más, de esos resortes que la gran filosofía, nuestro mejor pensamiento, nos proporciona para situarnos, para disponer de una brújula mental que nos facilite cada decisión, pues de lo que somos y lo que sucede ya no podemos por más tiempo des-responsabilizarnos considerándolo como natural. Nada o muy poco es ya natural, no lo es la pandemia que sufrimos, no lo es el cambio climático, la pérdida alarmante de biodiversidad, el incremento brutal con cada cambio e incidencia de la desigualdad, las crisis cíclicas en que nos sumergimos... Hemos de hacernos cargo, pues, colectiva e individualmente de un número cada vez mayor y más grave de acontecimientos, de eso que pasa y de lo que nos pasa, pero que pasa por nuestras acciones. No, no podemos permitirnos prescindir del más mínimo recurso teórico que nos posibilite hacer frente a nuestro cada vez más incierto y complejo futuro, a esta desproporcionada tarea, de la que no podemos dimitir, de construir un mundo al mismo tiempo que nos construimos a nosotros mismos. Cuanto más ingente es la tarea, cuanto más acucian los imperativos tecnológicos, se intensifica la complejidad de nuestro mundo y el necesario manejo de cantidades inmensas de información, más necesitamos de las grandes ideas y categorías que puedan guiarnos. No podemos, pues, prescindir de la reflexión ético-filosófica, sin ella todo se vuelve más oscuro.