A juzgar por lo que ha dicho el señor presidente Feijóo tras su visita a Bruselas –al “estilo Fraga”: varios interlocutores y asuntos en pocas horas–, hay motivos para la esperanza en varias de las cuestiones que llevaba en cartera. Acaso el principal, aunque no del todo cuantificable, la ratificación de que Galicia “invierte bien lo que recibe”, que es una señal de que probablemente seguirá recibiendo. Cierto que algunas de las cifras que se publicaron no hace mucho sobre el gasto pendiente del dinero enviado con cargo a fondos UE hace opinable el diagnóstico de Bruselas, pero ese tipo de encuentros no es el habitual para los reproches, de haberlos, sino para mensajes optimistas. O que lo parezcan.

Eso es así sobre todo ahora, cuando la Unión atraviesa momentos especialmente difíciles, con problemas migratorios acumulados en sus fronteras este y suroeste sin una política común, y otro de absoluta dependencia energética que la deja a merced de sus abastecedores rusos o musulmanes. Peor aún: a punto de caducar la política del BCE de compra de deuda de los Estados miembros, lo que acentuará aún más las crisis financieras de varios de ellos, entre los que por supuesto está España. Y no precisamente en un momento de expectativa favorable. Todo ello, y no es por agobiar, sin contar los efectos del Brexit y los incumplimientos por parte del premier británico Boris Johnson. Un conjunto de cuestiones pendientes que complican la política estrictamente interna y obliga a dudar de algunos de los compromisos, especialmente los que se asumieron a corto y medio plazo. Y conste que cuanto queda dicho no cuestiona ni la credibilidad de la UE ni la confianza en que el conjunto de sensaciones que don Alberto Núñez se trajo de su capital. Pero, como sucede casi siempre en este tipo de ocasiones, ahora es preciso pasar de la sensación a la escritura en papel o, en su defecto, a documentos remitidos a través de la moderna tecnología y con los debidos requisitos de autenticidad, sobre todo por causa de la abundancia de delitos informáticos. Desde una opinión meramente personal, y a través de lo expuesto por el titular de la Xunta, el optimismo tiene base de forma muy especial acerca de un aspecto en el que Galicia es tan europea como el que más: el Camino de Santiago. Que el comisario señor Margaridis –quien dijo que “Europa no dejará a nadie atrás”, frase patentada por lo visto para multiusos– y la presidenta doña Ursula van der Lyden elogiaron como lo que es: una ruta de unidad europea con siglos de antigüedad que lo certifica, aparte de Patrimonio de la Humanidad. Por eso la presidenta europea dijo que “el mejor modo de conocerla es recorrerla”, lo cual es un magnífico eslogan para el año que viene, que también es Santo. Quizá por ello se anime el Vaticano a aceptar la invitación del arzobispo de Compostela para que el Papa viaje a Santiago en la prórroga que él mismo concedió a los peregrinos. Y, de paso, para que el Gobierno central se decida a incluir al Xacobeo en los presupuestos, con un buen programa para los que no busquen la indulgencia plenaria; y laico, por cierto: así no hay excusas para negarle financiación.