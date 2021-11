Es más que posible que una buena parte de la sociedad gallega, como la española –de difícil cuantificación, porque la pista de los sondeos es aún demasiado lejana–, acoja con escepticismo, y cierta inquietud, el anuncio del señor Sánchez en el sentido de que pronto se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica. El escepticismo proviene de que no es la primera vez que se insinúa, aunque ahora parezca más rotunda; la inquietud, porque los síntomas de que esa reforma no será equitativa son abundantes, como tampoco lo aparenta la adjudicación de recursos a las diferentes comunidades.

Puede producirse la desigualdad si, al tiempo que se consagra la población o el PIB de cada una de las autonomías como método preferente, no se incluyen factores de corrección para que la distribución resulte más justa. Y conste que se habla de matices geográficos como la dispersión, sociales y hasta de edad media de los habitantes, excluyendo los políticos de proximidad al Gobierno y su circunstancia parlamentaria. Que, por cierto, es lo que hasta ahora ha pesado más en determinadas decisiones que escandalizarían a cualquiera –por su partidismo o clientelismo– que le queden escrúpulos en uno de los dos oficios más antiguos.

Conste, al expresar la opinión antedicha, que se reconoce que el asunto, la financiación, es un auténtico laberinto –el propio don Pedro Sánchez lo retrasó sine die durante el debate de la censura que desplazó al señor Rajoy– en el que cualquier gobierno ha de estar muy seguro de encontrar la salida antes de entrar. Y, además, la fórmula de procurar no tanto satisfacer a todos –tarea imposible en el ámbito del dinero, en el que las necesidades son siempre mayores que las posibilidades– como dejarlos algo incómodos, ma non troppo. Por una razón sobre las demás: por si acaso.

(No estorba recordar que, por lo que hasta ahora tiene demostrado sobre terrenos económicos, aunque diferentes, esta coalición de izquierda y extrema izquierda solo ha logrado hasta ahora el descontento de una mayoría en aspectos claves de la vida corriente. Lo que no inspira mucha confianza en lo que pueda hacer ahora que vienen, según los expertos de verdad, las duras a la vez que se alejan las maduras. Y el bálsamo de hacer las cuentas como Antoñita, la fantástica y los pronósticos como una adivina del Zodíaco ya no solo no funciona, sino que nadie lo reclama).

En este laberinto de incertidumbre se enmarca el viaje del presidente de la Xunta a Bruselas. Puede que resulte fructífero, pero tampoco es cosa de ilusionarse demasiado. Y es que a pesar de la comprobada pericia con que el señor Núñez Feijóo aborda los diálogos con afines o alejados –hay pruebas en las alianzas y compromisos a los que llegó con gobernantes de otras comunidades de color diferente al suyo–, la capital de la Unión Europea es harina de otro costal. Nada que don Alberto no pueda enfocar con diligencia –sobre todo cuando, como ahora, la razón le asiste en sus posibles demandas–, pero también con una probable respuesta: el dinero disponible ya se ha fijado y lo repartirá el Gobierno de España. De ahí que, aunque hable de asuntos como el Corredor Atlántico y otros que tendrán finanzas propias, su señoría habrá de manejar la brújula para salir del laberinto belga. Que, según los que lo conocen bien, no es moco de pavo.