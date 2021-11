Hay pocas ocasiones en las que, a pesar de los inconvenientes que sin duda se producirán para la gente del común, pocas huelgas estarían más justificadas que la de los transportistas. Que crecería si se uniesen a ella los ganaderos y en general las explotaciones lácteas y el sector cárnico gallego. Es más: si en la España de hoy hubiese sindicatos de verdad –no al servicio de los intereses partidistas de los que obtienen regalías–, el paro sería general a la vista de los riesgos que acechan en el horizonte a la clase trabajadora más que para ninguna otra. Un riesgo que aumenta por la increíble pasividad del Gobierno central.

Parece un estribillo la referencia a don Pedro y su corte, pero es que, al igual que el de Zapatero hizo antes, su Gabinete se obstina en minimizar, o simplemente negar, lo grave del momento y aún peor, del inmediato futuro. Que no se resolverá a través de la petición que llevó el señor Sánchez a Bruselas para que se liberen ya varios miles de millones de euros que alivien las arcas españolas –“el primero en solicitarlo”, se dijo un medio afín al Gobierno: calló que era quien más lo necesitaba–, sino de una política seria. Y que no busque los votos de futuro sino que resuelva los males que se generan en el presente.

En este punto, y para evitar malos entendidos, conviene dejar muy claro que cuanto precede no implica incitación –que por otra parte sería una idiotez– a una huelga general en España, sino a reiterar las razones más que justificadas de quienes tendrían autoritas bastante para convocarla. Las han explicado ellos, pero el Gobierno se limita a afirmar, por medio de la ministra de Transportes, primero que “había tiempo para buscar soluciones” –apenas un mes y poco–, y después que gran parte de lo que sucede queda “fuera de sus competencias”.

Es pintoresca la velocidad con que los ministros del señor Sánchez aplican la estrategia de su jefe que, resumida, consiste en sembrar confusión diciendo un día una cosa y haciendo al siguiente la contraria. Y nadie sabe lo que será esta vez, y a quién se le endosará la responsabilidad de cuanto vaya a ocurrir también con los ganaderos de lácteo y cárnico. Hasta ahora la única reacción ha sido la de la Xunta, con iniciativas legales y tecnológicas para eliminar la compra a pérdidas. Y eso que hay un par de Ministerios, y una Comisión de la Competencia, que podrían poner coto a los desmanes de unos cuantos prepotentes.

En definitiva: si los aumentos de precios –otra de las profecías de don Pedro, que el alza sería coyuntural, posterior a la de que la economía española crecería como pocas en el mundo y la de que los precios eléctricos volverían a los niveles de 2018, que ya eran altos– no se detienen, resultarán insostenibles para empresarios, empleados, comerciantes autónomos, jubilados y resto de la ordinary people. La excepción son los “ricos” y no pocos políticos, pero el conjunto amenaza un derrumbe. Esto es lo que algunos no quieren ver porque sería confesar su desastrosa gestión y reconocer que, por razones indiscutibles, la herencia que dejen necesitará no ya unas tijeras, sino podadores para los recortes.