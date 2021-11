Un alargamiento nada pacífico

Los edificios tienen miedo a caerse, he oído decir a los arquitectos para “explicar” que siga en pie una estructura colapsada. Por eso mismo la hora de la verdad solo le llega a unas cuentas públicas el día en que empiezan a suspenderse pagos esenciales, como las pensiones. La hora de la verdad aún no ha llegado para estas, pero se acerca peligrosamente la de hacer lo que haya que hacer para que no llegue. La imposición por la UE de un alargamiento de la vida laboral, como condición para liberar los fondos COVID-19 (clave para la recuperación), puede librar al Gobierno del coste de haber tomado la decisión, pero no de ser el rompeolas de las reacciones. Un efecto de la pandemia ha sido la ruptura de la solidaridad intergeneracional. No la ha visto en la que va detrás la generación de cierta edad (tipo baby-boom), que sufriría más un alargamiento que empeora su statu quo adquirido.