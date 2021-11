‘Prestige’ mundial

Acostumbrados a ponerle un santo laico a cada fecha, ayer se me pasó por alto el “Día del Prestige”, no del prestigio, ojo. Se me ocurre que se podría designar como una jornada para recordar las catástrofes con hidrocarburos en el mar o –de un modo más genérico– la contaminación de los océanos, si es que todavía quedan lugares en el almanaque. Fue un 13 de noviembre de hace 19 años que se comenzó a hundir aquel petrolero abanderado en Bahamas, con propietario liberiano y naviera griega. Una nave fruto de la mundialización, sin duda. Como también global acabó siendo el problema. Las costas gallegas, lusas, francesas y meses después las británicas o alemanas acabarían pringadas por la mano negra del chapapote.