La institucionalización de la rebeldía

A pesar de que muchos de aquellos compañeros que estaban metidos a pecho partido en la utopía de acabar con aquel mundo carente de derechos y libertades y que sufrieron en sus carnes la represión policial y administrativa, no consiguieran derrocar la dictadura en el tiempo y forma que hubiéramos deseado, es decir, antes del fallecimiento del dictador, muchas de las cosas que vinieron a continuación no habrían sido posibles sin la teima y el compromiso de aquellas personas implicadas hasta la médula en el cambio político y social que precisábamos como agua de mayo.

El caso es que en aquel momento los niños crecíamos rápido y éramos adultos en la pubertad. Cuando te daban el DNI, a los dieciseis años, te convertías prácticamente en mayor, aunque con todas las carencias experienciales que eso conllevaba asociadas a la edad, pero a partir de ahí comenzabas a operar bajo unos parámetros de responsabilidad personal que hoy no tienen vigencia alguna y son totalmente desconocidos.

No estoy en condiciones de evaluar si el proteccionismo, tanto paterno como institucional que lleva hoy a los jóvenes a alargar el momento de su entrada en la gestión de su plan vital personal, sea mejor o peor que lo que nos tocó a nuestra generación a la hora de tener que buscarnos la vida. En aquel momento tampoco se ataba a los perros con longanizas. El acceso a la vivienda, como sucede hoy, no era fácil y los trabajos, además de poco atractivos y con una variedad muy limitada, llevaban aparejados unos sueldos que daban para muy pocas alegrías. Eso sí, no estábamos tan bombardeados como hoy por inputs publicitarios, comerciales y propagandísticos, de modo que las necesidades y expectativas que se nos creaban eran muy limitadas y, salvo casos excepcionales, nuestras aspiraciones materiales estaban a pié de tierra y eran asumidas sin trauma alguno dentro de las posibilidades de cada cual.

La institucionalización imperante de muchas actividades a la que se ha llegado hoy para facilitar el acceso a bienes y servicios a los jóvenes hace que las cosas tengan muy poco que ver con el modo en el que las abordó mi generación. Por ejemplo, en el caso de la música rock hoy muchos concellos habilitan salas de ensayo con todo el equipamiento para que los jóvenes practiquen con sus grupos musicales en unos locales pulcros mantenidos por un responsable de la administración. En nuestra época el rock se hacía, creaba y ensayaba en garitos de las afueras de la ciudad. Eran espacios semi clandestinos alquilados por los propios rockeros y alejados de cualquier ayuda o protección paterno institucional, porque el rock era contracultura y sus experiencias, canciones y letras se nutrían precisamente de esa especie de clandestinidad. Generalmente los padres no compraban los instrumentos a sus hijos, pues la mayoría no se podía permitir ese extra en la economía familiar, así que los jóvenes nos buscábamos la vida para poder tener una guitarra y un ampli, así como para pagar a la señora del local de ensayo todos los meses su alquiler. Tanto los progenitores como la administración local estaban totalmente al margen de toda esta gestión económico-administrativa asociada a nuestra afición musical. Esa independencia nos congratulaba. Demostraba nuestra capacidad para gestionar de forma autónoma nuestras necesidades. Y es que el rock and roll, como sucedió después con el graffiti, una iniciativa urbana que tiene su leitmotiv en la clandestinidad, cuya ejecución se realiza con premeditación y alevosía en soportes seleccionados por los propios graffiteros, algo bastante alejado del modelo muralista consentido e institucionalizado, tan de moda en la ciudad, junto a otros movimientos que nacieron de la rebeldía (breakdance, rap...), hoy se han institucionalizado usurpando su carácter contestatario y facilitado una ejecución pulcra y ordenada de su actividad.

Es difícil entender como The Beatles, Rolling Stones..., podrían haber creado su universo en un local del ayuntamiento, con un margen horario de ensayos limitado a un planing en Excel preconcebido por un administrativo, en un lugar donde estuviera prohibido beber, fumar, consumir sustancias, así como tener limitado el acceso al garito a toda la cuadrilla de roadies y fans.

Recuerdo que en los últimos años de mi etapa de profesor en la universidad, el primer día de clase con alumnado de primer año, después de presentarme, comentar el programa de la materia e intercambiar las impresiones iniciales les comentaba: “bueno, felicidades, todos tenéis dieciocho años y ya sois responsables de vuestros actos, es decir, si cometéis una falta grave, tenéis que saber que podéis ir a la cárcel, vuestros padres ya no tienen potestad ni responsabilidad sobre vosotros ni sobre vuestros actos. Os habéis convertido ciudadanos del mundo, con todos los derechos, pero también con todos los deberes”. Se hacía un silencio. Algunos quedaban sorprendidos, con cara de preocupación, tomando conciencia de su nuevo estatus. A la mayoría nadie les había puesto sobre la mesa su nueva identidad administrativa en la que los padres, aunque siguieran cotizando religiosamente, no tenían ya responsabilidad alguna sobre sus vidas.