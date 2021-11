Con el debido respeto, ya va siendo hora de que se insista en que en estos tiempos lo que hay es mucho cuento. Además de no pocas novelas históricas –y otros relatos– que se empeñan en que los hechos fueron al revés de como fueron, lo que no parece precisamente recomendable para las generaciones futuras, si para entonces aún existen los libros. Dicho lo cual, y por si no se ha dejado bastante claro, proceden algunos ejemplos medibles –tanto en cantidad como en calidad– que lo demuestran. Y que en su mayoría no resisten un análisis medianamente riguroso.

Uno de esos ejemplos, acaso el más llamativo, corresponde a la inefable y nunca del todo bien ponderada coalición del PSOE y Podemos, en la que se está produciendo un curioso caso de infección galopante por un extraño virus que daña la visión de la realidad y la distorsiona. Y también, como efecto directo, a los estudios que se hacen de lo que quienes la padecen perciben: el más llamativo, y peligroso, se da en las Cuentas Generales, que se vuelven cuentos, y no de hadas precisamente, según quien las haga. Y que a nadie convencen: si siquiera a la señora Calviño.

La vicepresidenta y ministra de Economía, que pasa por ser la musa de las finanzas hispanas, dice lo contrario a lo que aseguran quienes hasta hace tres años eran sus estimados –y estimables– colegas en los despachos de la UE. Acaso esté afectada por el contagio podemita, contra el que no hay otro antídoto que alejarse lo antes posible. Y es que aparenta creer que dos más dos son ocho, seguramente por necesidades urgentes de balance, y eso –de lo que en Galicia se sabe bastante, porque hubo una conselleira que pareció Antoñita la fantástica– suele resultar especialmente dañino para los contribuyentes, que al final son los que pagan.

A estas alturas, y para calmar el desasosiego de los disconformes con la opinión que se deja expuesta, quizá vengan bien algunos botones a modo de muestra. Escogidos entre muchos que, por razones de espacio, han de quedarse para otro día si procediese. Uno de ellos, el más reciente, es el que se acaba de publicar en FARO DE VIGO: dos de cada tres gallegos y gallegas que han solicitado la renta mínima vital –aquella herramienta que según los podemitas iba a resolver el problema de la exclusión social aunque no fabricase “ricos”– y que ahora, al menos en términos de esta comunidad, disculpa su fracaso al endosarle la responsabilidad a la burocracia y sus documentos.

Ya puestos a citar las fantasías gubernamentales más recientes, procede no olvidar la referencia al Corredor Atlántico. La nueva ministra de Transportes, que a este paso hará eficaz a su predecesor Ábalos, insiste en un imposible, que el Corredor Atlántico de Mercancías, aún en proyecto, tendrá el mismo trato que el Mediterráneo, ya en fase de ejecución. Por no hablar de la reiteración en los anuncios multimillonarios para hacer realidad la mejora ferroviaria en el Noroeste dentro de un Presupuesto que todas las instituciones serias, desde la OCDE hasta el Banco de España pasando por el FMI y la Unión Europea, consideran nada fiable por mal calculados tanto los ingresos como los gastos. Y vale la pena rematar sin más detalles, siquiera para no deprimir a un país que cada día parece peor encajado. Hay responsables de ello, pero aún no es llegado el tiempo de pedirles cuentas.