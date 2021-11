Los conciertos

Metido como está todavía el mundo sanitario en lo que podría llamarse un shock post/traumático, no extrañará a alguien que cualquier cosa que atraiga la atención sobre su actualidad, y suene raro, desate coplas como la archiconocida de Dolores, “la de Calatayud”. Que, en términos políticos, incita a la desconfianza no ya de los orígenes de algunas decisiones, sino de los objetivos que persiguen quienes las toman. No es el caso de la Consellería que dirige el señor García Comesaña quien, como su predecesor y al frente de una plantilla ejemplar de profesionales en todos los niveles han luchado contra el COVID-19 y aún lo hacen.