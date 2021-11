Farisaísmo

Desde há bastantes décadas figuras importante e reconhecidas (dignas de louvor) lamentam e denunciam a perda de falantes, anunciam o possível desaparecimento ou crespúsculo do galego, e mesmo parecem sugerir ideias para que esta língua milenária viva mil primaveras mais. Um exemplo claro seria Murguia; no seu discurso na Academia proferido na primeira década do século XX dizia: “Cuando yo era niño, todos a mi alrededor hablaban gallego. Cincuenta años bastaron para que las clases elevadas, que antes no entendían cometer falta usando el lenguaje que todos entendían, hayan cambiado”. Décadas mais tarde dispomos de vários “Informes dramáticos”. Porém, a situaçom da Galiza é completamente diferente à de outros territórios históricos. Os galegos temos Portugal ao lado, um Estado, com o qual nos unem fortes laços lingüísticos, culturais, históricos, de vizinhança, económicos, comerciais...; podemos verificar que a etiquetagem de muitas empresas usa com absoluta normalidade o português junto com outras línguas (“É a economia”).

Postos a escolher um modelo para o nosso idioma, o mais inteligente seria seguir o do alemám em três países: o alemám da Alemanha, o alemám da Áustria e o alemám da Suíça; no tema que nos ocupa, teríamos o português da Galiza, o português de Portugal, o português do Brasil e o dos PALOPs. As pessoas que nom concordamos com as Normas oficialistas (umha “geringonça”, quer dizer, umhas normas mal elaboradas) temos sido qualificadas de “revoltosas” (como as letras das quais falava, por exemplo, Vilar Ponte), e outros qualificativos muito singulares. Esquecem que todos os avanços sociais e da ciência fôrom devidos, em grande medida, porque houvo “rebeldes”. Rebeldes seríamos os que usamos e escrevemos “Galiza”, face aos “moderados” e “politicamente corretos”, que usam e escrevem “Galicia” e elaboram discursos literários, mas intrascendentes no fundo. Adágios recolhidos polo lexicógrafo português Bento Pereira (1605-1681) na sua obra (1655) dizem: “Amor faz muito, o dinheiro tudo”, “Quem dinheiro tiver, fará o que quizer”, “Tudo pode o dinheiro”. O dinheiro até poderia contribuir ao esmorecimento ou desaparecimento do galego (ou galego-português ou português da Galiza), mas nunca ao do português no mundo.

*Professora Catedrática de Universidade