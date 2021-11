La Xunta sigue mintiendo a Vigo

Los presupuestos de la Xunta para 2022 continúan el camino del engaño y la manipulación de las declaraciones de los responsables del PP en esta ciudad, siempre defendiendo a la Xunta y a Santiago en contra de Vigo. Una posición que les ha tenido un enorme coste electoral, los ciudadanos los han colocado en la irrelevancia en el ámbito municipal.

No se sale de esta irrelevancia con malabarismos presupuestarios. El primero de ellos, la transformación de uno de los edificios judiciales de la calle Lalín en sede de asociaciones… ¿No iba a ser un centro educativo? Lo anunció Corina Porro hace año y medio ¿Mentían antes o mienten ahora?

El segundo, la sanidad. Los 65,4 millones de euros que tenemos que pagar a la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, es el mayor escándalo financiero de la sanidad gallega en las últimas décadas y el centro de salud de Bouzas se inauguró con 10 años de retraso y una reducción del 50% frente al proyecto inicial, nos cuenten lo que nos cuenten

El tercero, la educación. El IES de Navia resulta imprescindible, y lo que está buscando la Xunta son escusas de mal pagador para retrasar una y otra vez su construcción. Se firma un convenio con el Concello y éste pone a disposición el suelo necesario. Pero no sólo no construyen nuevas infraestructuras, sino que no mantienen las existentes, y los alumnos de Vigo se mojarían en los patios si no fuera por las obras que realiza el Concello.

El cuarto, la vivienda. La ampliación de la urbanización de Navia no avanza a pesar de llevar varios años en los presupuestos. La Xunta no construye vivienda pública en Vigo desde que hace 12 años Feijóo llegó al gobierno. Y el Consorcio del Casco Viejo, tan visitado por la actual Delegada de la Xunta, sobrevive con los fondos del gobierno Touriño; la aportación para 2022 son 400.000 euros, nos cuenten también lo que nos cuenten.

El quinto, las escuelas infantiles. La delegada de la Xunta miente cuando repite que por la deuda “totalitaria” del Concello con la Xunta 200 familias de Vigo no pueden optar a la gratuidad por segundo hijo. No son 200, serían 59, porque las familias restantes ya no pagaban nada al estar exentas por renta y, desde el mes de septiembre, esas 59 familias no pagan porque nosotros asumimos esa exención. Conviene informarse antes de escribir.

Hay muchas asignaturas pendientes de la Xunta en la ciudad. Integración urbana de la Ciudad de la Justicia, aumento de la aportación al Consorcio do Casco Vello, acondicionamiento del río Lagares, plan de humanizaciones de las carreteras autonómicas, transporte público al aeropuerto, inmediata construcción del IES de Navia, gratuidad del aparcamiento en el Álvaro Cunqueiro, proyecto de ampliación del centro de salud de Bouzas…

Vigo se hace con los presupuestos y con la ejecución de los mismos, no con “hechos alternativos” que diría Trump. La Xunta lleva demasiados años convirtiendo sus presupuestos en una suerte de “fake news” y los ciudadanos ya están hartos; por eso votan al proyecto municipal en el que confían, que es el liderado por Abel Caballero.

*Secretario general del PSOE de Vigo y concejal de Cultura y Empleo