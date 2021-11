Está visto –y comprobado– que lo del AVE Madrid-Galicia acabará por convertirse en algo muy parecido al cuento de la buena pipa, que cuando parece que se acaba vuelve a empezar sin un respiro. Y es que, a falta de mes y medio para que se cumpla la profecía de don Pedro Sánchez sobre su primer viaje a Galicia en alta velocidad –ferroviaria–, resulta que aparecen aspirantes privados a su explotación. Lo dice, según acaba de informar este periódico, la máxima responsable de ADIF. Que como es nueva aún no tuvo tiempo de sumarse al juego, pero en cuanto le coja el tranquillo será como una edición menos gastada de la señora Pardo de Vera. Hosanna in excelsis.

Lo malo de todo esto es que aquí ya no se fía nadie de nada en lo que se refiere al dichoso tren. Es por eso por lo que, sustituyendo las lágrimas por los suspiros para que nadie hable de victimismos, procede reclamar a todos aquellos a quienes corresponda, que no olviden otras cuestiones vitales para el país. Incluso las que tengan menos prensa y por ello no ocupen en la agenda de los políticos los lugares que debieran corresponderles. Por ejemplo, todo cuanto se relaciona con el “otro” tren, el que no es AVE, ni rápido de mercancías ni todos esos que se solicitan, y con razón.

No hará falta, seguramente, especificar que quien esto opina se refiere al tren llamado de “cercanías”, que cubre mucho más kilometraje gallego del que cubrirá el AVE y que dará servicio a los muchísimos pasajeros que no se desplacen fuera de Galicia. Un ferrocarril que vertebra el Reino, que es imprescindible y que está tan anticuado como su mejora reclamada. Sin éxito, por cierto: incluso falló el Parlamento autonómico que la reclamó –la mejora– por unanimidad, y al que se le hizo el mismo caso que a las prédicas de algún conocido fraile, que por un oído entran y por otro salen. Dicho sin ánimo de molestar al clero, por supuesto.

Todo ello, con ser malo, está sujeto a la ley de Murphy y, por tanto, admite empeoramiento. Y es que a pesar de su evidente necesidad, el tren de cercanías que debiera tejer una red de comunicaciones ferroviarias de primera necesidad para acercar a gallegos y gallegas –y en cierto modo, ayudar a la creación de una mentalidad de lo común– brilla por su ausencia operativa. Algo que se debe a la pasividad de las opiniones pública y publicada, que apenas se refieren al asunto. Y, con ese vacío, los tratantes de votos se dedican a lo que entienden por prioritario, que es obtenerlos, confundiendo así el culo con las témporas.

No se trata de redactar una oda al tren, pero hay más argumentos, alguno circunstancial aunque contundente –como los anunciados peajes en autovías y/o el aumento de precios de los carburantes–, que hacen aún más útil una reflexión acerca de ese otro tren. Como su ya citado papel en la mejora del medio rural, frenando su “vaciado” a través de la cercanía que abarate determinados servicios públicos. Y reduciendo, en cierto modo, la dispersión poblacional, si no de forma geográfica, sí colocando a unos habitantes más cerca de otros en tiempo real. Y es que en Galicia quedan muchas cosas por terminar y seguramente otras tantas por empezar o por mejorar de forma que se adapten a las necesidades –y las ventajas– de la modernidad.