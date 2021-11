La madre de todos los combates

Quizás llegará el día en que un gran combate para la Moncloa se programe pensando más en el público que en el deporte (caso de que boxeo y política lo sean). No deseo que ocurra lo que voy a decir, pero ¿habría mejor remate para una gran velada preelectoral, al filo ya de la medianoche antes del día de reflexión, que un combate dialéctico a 12 asaltos (no a 10), con título, cinturón, bolsa y despacho en Moncloa en juego, entre Isabel Ayuso y Yolanda Díaz? Aunque no es fácil que lo consintieran Casado y Sánchez, ellos podrían hacer de segundos desde su esquina y formar tique respectivo como vicepresidentes, o bien librar antes del gran combate otro para teloneros que vaya caldeando al público. Con esas púgiles el riesgo de tongo sería próximo a cero, la afición política reviviría y se captarían nuevos públicos. Estoy pensando en una árbitra-moderadora, pero me la callo.