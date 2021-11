Una de las causas que esgrimen los oficialistas de Génova contra la presidenta de la Comunidad de Madrid es que Díaz Ayuso eclipsa a Pablo Casado. No es exactamente lo que ocurre, pero sí habría que preguntarse por qué la figura emergente brilla mientras que la del líder supremo oscurece. Los eclipses son fenómenos que se producen cuando la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro cuerpo eclipsante. Para que eso suceda tiene que existir, antes, el cuerpo celeste que ilumina. En cuanto a Casado me temo que jamás ha proyectado luz, al menos entre la masa simpatizante del centroderecha y de manera concluyente por decirlo de algún modo. Puede que el presidente del PP ejerza sobre otros dirigentes de su partido una especie de sortilegio del poder doméstico, no estoy seguro, en cambio, que ello se extienda de manera que pueda resultar eclipsado por otros seres.